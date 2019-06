Premnitz

„Es sieht gut aus“, sagt Astrid Thiele vom Vorstand des noch jungen Premnitzer Vereins „ Robin Hood“. Man könne alle Rechnungen bezahlen und es bleibe sogar noch ein bisschen Geld übrig. Der Verein Robin Hood hat den Namen des legendären englischen Helden gewählt, weil er ähnlich wie dieser den weniger bemittelten Zeitgenossen geben will von den Spenden, die er vorher eingeworben hat. Nach einem Start, der nicht ganz einfach war, hat der Verein vor wenigen Tagen nun sein einjähriges Bestehen gefeiert.

Es waren einige kernige Probleme, die die Gründungsmitglieder am Anfang bewältigen mussten. Ihr Plan, eine Kleiderkammer mit Begegnungsstätte zu eröffnen, hatte kurz vor dem Start einen Schlag versetzt bekommen, weil der erste Vermieter plötzlich seine Zusage für sehr gut geeignete Räume zurück gezogen hatte.

Der Verein Robin Hood hat sein einjähriges Bestehen gefeiert. Quelle: Ramona Staedler

Glück im Unglück: Robin Hood kam danach in Kontakt mit einem anderen Vermieter, der ihnen das Erdgeschoss im früheren Zentrallabor des Chemiefaserwerks anbot. Sahnehäubchen: Für die ersten zwei Jahre muss der Verein dort keine Miete, sondern nur die Betriebskosten bezahlen.

Nächster Hieb zur geplanten Eröffnung am 2. Mai vor einem Jahr: Das Bauordnungsamt erlaubte die Verwendung der Räume im Zentrallabor nicht, weil deren Nutzung zuvor eine andere war. Ein Antrag auf Umnutzung musste gestellt werden. Weil sich die Eröffnung um mehrere Monate verzögern sollte, griff Robin Hood zu einer List. Wenig später machte der Verein die Kleiderkammer und Begegnungsstätte einfach vor dem Eingang unter freiem Himmel auf.

Ein hübsches Töpfchen! In zwei Räumen gibt es Haushaltswaren. Quelle: Bernd Geske

Unvergessen sind auch anfängliche Angriffe in den sozialen Medien, die erst nach einigen Monaten unterbunden werden konnten.

Das alles ist den Verantwortlichen von Robin Hood noch gut in Erinnerung, aber mittlerweile Schnee von gestern. Der Verein ist eingetragen, hat seine Gemeinnützigkeit bekommen und darf auch die Räume offiziell nutzen.

Wie sich zeigt, erhielt die „Spendenstübchen“ genannte Kleiderkammer den Namen völlig zu Recht: Es kommen so viele Bekleidungsspenden herein, dass das Lager nichts mehr aufnehmen kann. Um Platz für die neu eingetroffenen Spenden zu schaffen, ist am 19. Juni schon zum zweiten Mal ein „Verschenketag“ (nur für Bekleidung) veranstaltet worden.

Kindersachen, zu finden in zwei Räumen. Quelle: Bernd Geske

Das Erdgeschoss des einstigen Zentrallabors bietet reichlich Platz. Ein Raum ist voll mit Erwachsenenkleidung, zwei mit Kinderbekleidung, zwei mit Haushaltswaren, einer ist für Spielsachen, einer eine kleine Bibliothek und nicht zuletzt gibt es einen größeren Raum für Veranstaltungen. Dort hat die Kinderweihnachtsfeier stattgefunden. Zwei Unternehmer spenden regelmäßig etwas für die Feste des Vereins.

Aus dem großen gemeinsamen Frühstück, das einmal im Monat stattfinden sollte, ist leider nichts geworden. Zu wenige Leute haben Interesse gezeigt. Dafür hat sich entwickelt, dass die Kunden des Spendendstübchens einmal im Monat einen Flohmarkt veranstalten. Montag bis Freitag ist immer ab 9 Uhr geöffnet. Montag, Mittwoch und Freitag ist bis 14 Uhr auf, Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr.

Bürgermeister war da

Bei der Feier des einjährigen Bestehens sei erstmals sogar Bürgermeister Ralf Tebling da gewesen, erzählt Astrid Thiele, und er habe anerkennende Worte gesagt.

Der Erlös der Tombola und des Bratwurstverkaufs sei an diesem Tag genommen worden, um ihn der Tiertafel Havelland zu spenden, berichtet sie. Sonst hätte jener Verein, zu dem es freundschaftliche Beziehungen gibt, den TüV für sein Futterauto nicht bezahlen können.

Von Bernd Geske