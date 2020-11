Vermutlich Brandstiftung: Konifere auf Premnitzer Friedhof in Flammen

Premnitz

Zu einem Einsatz auf dem Alten Friedhof in der Bergstraße wurden Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag gerufen. Eine Konifere stand in Flammen. Das rund zwei Meter hohe Gehölz wurde völlig zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Es ist nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch davon auszugehen, dass das Feuer vorsätzlich entfacht wurde.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brand wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern weiter an. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Von MAZ