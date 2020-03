Premnitz

Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Donnerstag hat ein Premnitzer Bürger, der am Automaten am Café am See in Premnitz Zigaretten holen wollte, die Polizei alarmiert.

Er hatte den Automaten aktiviert, warf Geld ein, wählte seine Marke und wies sein Alter nach. Bei der Entnahme der Ware hielt er statt der Zigaretten überraschend einen Behälter in der Hand.

Anzeige aufgenommen

Er informierte sofort die Polizei, die eine Anzeige wegen des Verdachtes der versuchten Sprengung des Automaten aufgenommen hat. Es soll sich um einen einsatzfähigen Sprengsatz gehandelt haben.

Der oder die Täter wurden vermutlich gestört, was ein Entzünden des Sprengsatzes verhinderte. Spuren wurden durch die Polizei gesichert und Beweismittel sichergestellt.

Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten, bitte unter 03385/5500 ( Polizei Rathenow) oder jede andere Dienststelle der Polizei.

Von Bernd Geske