Viele Feuer hintereinander: Brandstiftung vermutet

Premnitz

In den letzten Tagen und Nächten haben sich im Bereich der Stadt Premnitz Brände einer Art gehäuft, die kaum eine natürliche Ursache haben können. Die Pressestelle der Polizeidirektion West hat am Mittwoch bestätigt, dass dort zum Verdacht von Brandstiftungen ermittelt wird. Es werden derzeit aber keine Details oder erkennbare Zusammenhänge bekannt gegeben.

„Wir gehen davon aus, dass jemand nachgeholfen hat“, sagt der Premnitzer Stadtbrandmeister Olaf Thiem. Wiederholt seien die Umstände, unter den die Feuer ausbrachen, „relativ ungewöhnlich“ gewesen, fasst er zusammen.

Anzeige

Jedes Mal schnell gelöscht

Die Ursachen zu ermitteln sei Aufgabe der Polizei und nicht der Feuerwehr, sagt Olaf Thiem. Er könne den Einwohnern nur ans Herz legen, wachsam zu sein und die Polizei zu informieren, sofern sie etwas mitzuteilen hätten. Jeder Brand sei einer zu viel, sagt der Stadtbrandmeister. Bei den letzten Fällen sei es der Feuerwehr zum Glück jedes Mal gelungen, durch schnelles Eingreifen ein Ausbreiten der Brände zu verhindern.

Weitere MAZ+ Artikel

Zuletzt war am frühen Dienstagmorgen an einem Garagenkomplex an der Karl-Marx-Straße ein Feuer ausgebrochen. Dort brannten rund 45 Quadratmeter Unterholz und Gebüsch in einem kleinen Waldstück. Zur Brandursache werde ermittelt, hatte die Polizei mitgeteilt und: Vorsatz werde nicht ausgeschlossen.

Im Bereich der Gartensparte Am Fenn brachen in der Nacht zum Sonntag zwei Brände aus. Quelle: Kay Harzmann

In der Samstagnacht davor hatte die Feuerwehr zwei Einsätze im Bereich der Kleingartensparte „Am Fenn“ gehabt. Gegen 23 Uhr musste auf einer Parzelle ein Schwelbrand in einer 200 Liter großen Tonne gelöscht werden. Darin befanden sich Plastikteile, es hatte eine starke Rauch- und Geruchsentwicklung gegeben. Wenige Stunden später brannte ein Stück Wald in der Nähe der Kleingartensparte.

Als in der Nacht zum Freitag davor gegen 2.45 Uhr am Garagenkomplex an der Maxim-Gorki-Straße ein brennender Holztisch gelöscht werden musste, hat die Polizei in ihrem Bericht ausdrücklich vom Verdacht auf Brandstiftung geschrieben. Das Feuer hatte vom Tisch auf einen Baum und Gras übergegriffen. Die Garagen blieben aber unversehrt.

Innerhalb von nur vier Tagen brachen also viermal unter eigentümlichen Umständen im Bereich Premnitz Brände aus.

Drei Brände an einem Tag

Eine Art Höhepunkt hatte die mutmaßliche Serie indes schon Ende April erreicht. An nur einem Tag musste die Feuerwehr drei Brände löschen. Am Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr hatte eine Anwohnerin an der Straße des Friedens ein Feuer gemeldet, dort hatten rund 15 Quadratmeter Unterholz gebrannt.

Am gleichen Tag gegen 14.05 Uhr brannten rund 30 Quadratmeter in einem Waldstück an der Straße der Freundschaft. Gegen 18.45 Uhr am gleichen Tag wurde noch ein Brand von 16 Quadratmetern Waldboden an der Makarenkostraße gemeldet. Anfang April hatten bei Havelaue rund 80 Quadratmeter Ödland in Flammen gestanden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322/27 50 zu melden.

Von Bernd Geske