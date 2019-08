Premnitz

Seit Monaten funktioniert das Mobilfunknetz von Vodafone in Premnitz und Umgebung schlecht. Als bei einer Rentnerin vor wenigen Tagen auch der Festnetzanschluss ausfiel, war sie komplett abgehängt. Wie sie berichtet, ging sie zu Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD), um ihrem Unmut Luft zu machen. Weil sie ein dringendes Telefonat hatte, ließ man sie das dort erledigen.

Das Grundproblem ist bekannt: Weil das alte Gesundheitszentrum abgerissen wird, sind die dort auf dem Dach installierten Mobilfunkantennen außer Betrieb genommen worden. Nicht weit entfernt davon auf dem PWG-Wohnblock im Winkel 2 ist bereits eine neue Funkantenne installiert worden. Was auf sich warten lässt, ist die Inbetriebnahme.

Bürgermeister fragt nach

Bürgermeister Ralf Tebling hat sich mittlerweile der Sache angenommen. Die Stadt sei kein Vertragspartner von Vodafone, erklärt er. Sie könne also eigentlich gar nicht richtig Einfluss ausüben. Er habe sich schließlich bei Vodafone bis zu einem Verantwortlichen durchgefragt, berichtet Ralf Tebling, der ihm die folgende Auskunft gab: Der Mast sei fertig. Er müsse nun in Betrieb genommen werden.

Die beauftragte Firma habe ihren Sitz in Rumänien, hat er erfahren. Bis Ende vergangener Woche sollte der frühere Betriebszustand erreicht sein, habe man ihm bei Vodafone gesagt. Bis Ende der jetzigen Woche solle es sogar eine Verbesserung der Anschlussqualität geben.

Frau hat wieder Empfang

Die vorn genannte Rentnerin hat in der Tat bestätigt, dass am Montagabend ihre Mobilfunkverbindung wieder in Ordnung war. Andere Kunden berichten aber weiter von Problemen.

Thorsten Höpken, Pressesprecher von Vodafone, bestätigt, dass noch nicht alles in Betrieb genommen ist. Der Standard UMTS sei aktiviert und könne genutzt werden, berichtet er. Die Versorgung mit GSM sei aber noch nicht in Betrieb. Bei Vodafone gehe man davon aus, teilt er mit, dass GSM bis Anfang nächster Woche aktiviert ist. Damit würde die Versorgung wieder so sein, wie sie vorher war.

Verbesserung mit LTE

Es stehe aber sogar eine Verbesserung ins Haus, kündigt Thorsten Höpken an. Es sei auch eine Versorgung nach LTE-Standard geplant. Hierfür müsse eine extra Antenne installiert werden. Bis Ende August solle LTE aktiviert sein.

Sabine Weiß von der Verbraucherzentrale in Rathenow sagt, dass bei längeren Ausfällen eine außerordentliche Kündigung des Vertrages möglich wäre. Es müsse dem Anbieter aber eine angemessene Frist für die Behebung des Problems gegeben werden, 14 Tage etwa. Außerdem sei man rechtlich nur auf der sicheren Seite, wenn man genau ein Mängelprotokoll führt: Wann hat welche Mobilfunkverbindung nicht funktioniert?

Gutschrift von 50 Prozent

Ein Premnitzer berichtet allerdings sogar davon, dass er auf sein Ersuchen hin für Juni und Juli von Vodafone eine Gutschrift von rund 50 Prozent bekam, nachdem er den Mangel dort angezeigt hatte.

Von Bernd Geske