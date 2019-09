Premnitz

In den letzten Tagen waren Eltern und Kinder der Premnitzer Grundschule Am Dachsberg in heller Aufregung. Ein Mann mit offensichtlich asiatischem Aussehen sei dort gesehen worden. Dabei handele es sich um den Mann, dem vor einiger Zeit vorgeworfen wurde, Kinder in Premnitz belästigt zu haben. Eine Frau hatte...