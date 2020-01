Wechsel an der Wehrspitze

Premnitz

„Nun müssen noch die Anhörungen der Kameraden mit der Stadtwehrführung stattfinden“, sagt Bärmann. „Danach soll zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im März der neue Ortswehrführer ernannt werden.“

Später regulär

Vieles spricht dafür, dass Tobias Bärmann dann die Funktion als neuer Ortswehrführer regulär übernimmt. Im Jahr 2004 trat Bärmann in die Freiwillige Feuerwehr von Premnitz ein.

Nachfolger und Vorgänger

Zur Jahreshauptversammlung im März 2017 wurde er zum neuen stellvertretenden Ortswehrführer ernannt. Damit folgte Tobias Bärmann Reiner Cunaeus, der seine Funktion als stellvertretender Ortswehrführer nach drei Jahren aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aufgab.

Tobias Bärmann (rechts) im März 2017 bei seiner Ernennung zum stellvertretenden Ortswehrführer durch Bürgermeister Ralf Tebling. Quelle: Uwe Hoffmann

Holger Willing gehört seit Jahrzehnten zur Feuerwehr in Premnitz. Seit 1. Mai 1984 war er bei der Werksfeuerwehr des Chemiefaserwerks. „Als die Werksfeuerwehr Ende 2003 aufgelöst wurde, war damit auch meine Dienstzeit zu Ende“, erzählt Holger Willing. „Zwei Jahre lang hatte ich nun nichts mit der Feuerwehr zu tun, als mich meine Ehefrau und Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr zum Tag der offenen Tür 2005 überredete, auch einzutreten.“ Schon zwei Jahre später wurde der erfahrene Kamerad zum Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Premnitz ernannt.

Berufliche Gründe

Seine Funktion als Ortswehrführer gab Willing nun aus beruflichen Gründen auf. Bis zur Wahl eines neuen Ortswehrführers und neuen Stellvertreters unterstützt er den amtierenden Feuerwehrchef Bärmann als Stellvertreter.

Mehr Einsätze

Die Zahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Premnitz steigen jedes Jahr. Im vergangenen Jahr rückten die Premnitzer Kameraden zu insgesamt 128 Einsätzen aus – 26 mehr als im Vorjahr. Darunter sind immer wieder auch Einsätze im Industriepark Premnitz

Von Uwe Hoffmann