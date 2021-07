Wie Winfried Ganzer sein Milower Baustellentagebuch führt

Premnitz/Milow

Wohl kein anderer dokumentiert den Abriss und den Neubau der Milower Havelbrücke detaillierter und genauer als Winfrid Ganzer. Der Ortsvorsteher von Milow ist ohnehin gerne mit der Kamera unterwegs und hält Eindrücke aus dem großen Ortsteil der Gemeinde Milower Land fest.

Zum festen Bestandteil seines Facebook-Auftritts gehört inzwischen der regelmäßige Baustellenreport. Hier schildert Ganzer in kurzen Worten, wie weit die Bauarbeiten vorangeschritten sind und welche Arbeiten zurzeit anstehen. Dazu gibt es jede Mange Fotos.

Schritt für Schritt

Und so sieht es derzeit auf der Baustelle aus: Auf Milower Seite laufen Bauvorbereitungen für die spätere Umfahrung der Kreisverkehrbaustelle. Für die Radfahrer Richtung Bützer ist eine Rampe zur späteren Umfahrung angelegt worden. Das Premnitzer Widerlager ist abgeschalt worden. Die Premnitzer Baugrube wird, wie die am Milower Widerlager, demnächst befüllt und als Kranaufstellfläche hergerichtet. Dann kann ein großer Kran aufgerichtet werden.

Bagger bewegen das Erdreich. Quelle: Winfrid Ganzer

Derweil rollt der Verkehr über die Ersatzbrücke. Dass es hier zu Behinderungen kommt, war vorherzusehen. Dennoch gab es nun auch Probleme mit der Ampelschaltung. „Da waren einige Probleme bei der Ampel Milow/Bützer in Richtung Premnitz beim Einfädeln bei Grün“, so Ganzer. Er hatte sich unmittelbar darauf mit den Bauleuten in Verbindung gesetzt. Es dauerte aber einige Zeit, bis die Ampel wieder neu eingerichtet war.

Seit dem 9. November ist die Behelfsbrücke in Betrieb. Sie war in den Monaten zuvor mit geringem Abstand gleich östlich neben der Bestandsbrücke gebaut worden. Etwa ein Jahr – also noch bis Jahresende –, rollt der Verkehr nur noch über diese Brücke.

Teures Projekt

Zum Bauabschnitt mit der Brücke gehört auch ein neuer Kreisverkehr, der die Ortsdurchfahrt mit dem Abzweig nach Bützer und der Einfahrt in den Gutskomplex verbindet.

Die Investitionssumme für alles zusammen liegt bei 9,5 Millionen Euro. Es geht hier also um das größte Infrastrukturprojekt im Westhavelland seit vielen Jahren. Auf der neuen Brücke soll die Fahrbahn 6,50 Meter breit werden. Dazu kommt links und rechts daneben jeweils ein Fuß-Rad-Weg mit 2,75 Metern Breite. Die beiden großen Pfeiler im Fluss sollen stehen bleiben, weil sie noch in einem guten Zustand sind. Sie sollen saniert werden und eine neue Betonschicht erhalten.

Auf der Baustelle herrscht stets Betrieb. Quelle: Winfrid Ganzer

Im kommenden Jahr rollt der Verkehr bereits über die neue Brücke. 2022 sollen die Arbeiten beendet sein. Bis dahin hat Winfrid Ganzer noch oft Gelegenheit, sein Tagebuch zum Brückenbau fortzuschreiben.

Von Joachim Wilisch