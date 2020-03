Ein Virus gegen die Gastlichkeit

Premnitz

Am Mittwochmittag hat Ecki Blume minutenlang am Fenster gestanden und hinausgeschaut. Nicht, dass draußen viel zu sehen gewesen wäre. Aber drinnen, im Gastraum des Gasthauses Retorte, war noch weniger los. Kein einziger Tisch besetzt. Und das zur Mittagszeit.

Der Corona-Virus, der das öffentliche Leben lahm legt, hat auch die Gastronomie schwer getroffen. „Es ist bedrohlich“, sagt Blume, und schüttelt den Kopf. „Ich bin ratlos“, fährt er fort. Das Gefühl, nichts machen zu können, sich nicht wehren zu können, setzt ihm zu.

Drei Essen an einem Tag

Drei Essen hat er am Mittwoch verkauft. Dass das nicht reicht, muss er niemandem erklären. Dabei sind die à la Carte-Gäste noch das geringste Problem. Viel härter trifft den Gastwirt die Absage von Veranstaltungen.

Am gestrigen Freitag hätte er eine Hochzeit im Hause gehabt. 80 Gäste, lange vorbestellt, rund 5000 Euro Umsatz. Wegen Corona hat das Paar abgesagt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. „Bis Mitte Mai sind mir sämtliche Feiern weggebrochen“, sagt der 63-Jährige, der sein ganzes Berufsleben in der Gastronomie verbracht hat. „So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Aushang am Gasthaus Retorte. Quelle: Markus Kniebeler

Dabei ist es nicht so, dass die Retorte geschlossen ist. Zwar sind Feiern tabu, aber gegessen werden darf noch – zwischen 11 und 18 Uhr. Nur kommt keiner mehr. Selbst Stammgäste, die der Retorte seit Jahren die Treue halten, bleiben fern.

Ecki Blume hat Verständnis für die von der Politik veranlassten rigorosen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Nur so könne man die Lage in den Griff bekommen. Womit er hadert, ist die auf 18 Uhr festgelegte Schließzeit. „Es ist doch nicht so, dass sich das Virus um 18.01 Uhr entschließt anzugreifen“, sagt er. „Eine Verlängerung auf 20 Uhr hätte mir und meinen Kollegen vielleicht noch einen Teil des Abendgeschäfts gerettet.“

Kurzarbeitergeld beantragt

Für seine fünf Angestellten hat Blume Kurzarbeitergeld beantragt. „Ich kann doch niemanden auf die Straße setzen“, sagt er. Mit manchen seiner Angestellten arbeite er seit mehr als zehn Jahren zusammen. Und wenn es dann – irgendwann – wieder losgehe mit dem Geschäft, da brauche er sein erfahrenes Personal mehr als je zuvor.

Seit zehn Jahren betreibt Ecki Blume das Gasthaus Retorte. Quelle: Markus Kniebeler

Die kommenden Tage wird Blume nutzen, um sich einen Überblick über die verschiedenen Hilfsprogramme zu verschaffen, die in den letzten Tagen von der Politik aufgelegt worden sind.

„Als Laie blickt man da doch unmöglich durch“, sagt er. Hilfreich fände er es, wenn der Gaststättenverband seine Mitglieder über solche Dinge informieren würde. In Form eines Newsletters zum Beispiel, oder auf anderen Wegen. Aber bislang habe sich in dieser Hinsicht noch überhaupt nichts getan.

Hohe Fixkosten

Um zu begreifen, dass die Krise auch die Existenz eines eingesessenen Gasthofs gefährden kann, muss man kein Betriebswirt sein. Die Mitarbeitergehälter außen vor gelassen fallen monatliche Fixkosten von rund 7000 Euro an: Miete, Strom, Versicherungen und was sonst noch abgebucht wird.

„Lange hält man das nicht durch“, sagt Blume. Richtig hart treffe es jene, die gerade ins Geschäft eingestiegen sind und sich noch kein finanzielles Polster zulegen konnten. Da könne der Traum von der Selbstständigkeit schnell ausgeträumt sein.

Kein Vergleich mit früheren Krisen

Ohne Zweifel ist das die schlimmste Krise, die Ecki Blume im Laufe seiner Berufskarriere erlebt hat. Klar, Durststrecken habe es immer gegeben. „Aber da konnte man gegensteuern“, sagt er. „Dann hat man eben eine Party geschmissen oder einen Grillabend organisiert, um Gäste zu gewinnen.“ Das alles sei jetzt nicht möglich. „Die Hilflosigkeit ist es, die einem zu schaffen macht.“

Und die Ruhe. „Ich liebe diesen Job, weil man ständig mit Menschen in Kontakt ist“, sagt der Mann, der im Westhavelland bekannt ist wie ein bunter Hund. Aber genau diese sozialen Kontakte sind momentan nicht erwünscht. Ecki Blume wird’s überleben. Aber spurlos an ihm vorbeigehen wird es nicht.

Von Markus Kniebeler