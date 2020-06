Wirtschaftsminister besucht Industriepark Premnitz 

Premnitz

Drei Unternehmensbesuche im Industriepark und zu Beginn ein längeres Gespräch im Rathaus. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) hat sich reichlich Zeit genommen, als er am Mittwochnachmittag in die Stadt Premnitz kam. Der Hauptgrund seiner Visite blieb wohl geheim, denn über ein Gespräch mit Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) und verschiedenen Vertretern der Wirtschaftsförderung wurde nur ganz wenig mitgeteilt.

Es sei um die weitere Entwicklung des Industrieparks gegangen, verriet Ralf Tebling immerhin. Man werde dort erneut ein Stück voran kommen, es sehe sehr gut aus, aber mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht mitgeteilt werden.

Anzeige

Stadt gut aufgestellt

Die Stadt Premnitz selbst sehe er in der jetzigen Corona-Krisenzeit gut aufgestellt, hat der Bürgermeister vor dem Rundgang im ersten Unternehmen gesagt. In dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, positive Signale zu senden: Er gehe davon aus, dass die Stadt Premnitz gut durch die Krise kommt.

Weitere MAZ+ Artikel

„Das gefällt mir gut“, hat Jörg Steinbach dann auch gesagt, als Firmeninhaber Jens-Peter Asche ihn durch den Neubau seiner Firma Asche Terrassenwelten führte. Dort werden Markisen, Glasdächer, Wintergärten und ähnliches für private Kunden geplant und gebaut. Die Firma habe im Januar ihr 25-jähriges Bestehen gehabt, hat Jens-Peter Asche dem Minister berichtet.

Jens-Peter Asche (links) hat den Minister begeistern können. Quelle: Bernd Geske

Bislang habe er sein Büro in Premnitz, die kleine Werkstatt mit dem Lager aber in Rathenow gehabt. Er habe alles zentralisieren und für seine Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen schaffen wollen. Im Mai ist der Neubau am Rande des Industrieparks bezogen worden. „Ich freue mich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit komme“, hat der Chef zusammengefasst.

Minister Steinbach fragte ihn natürlich danach, wie bei ihm angesichts Corona die wirtschaftliche Lage ist. Er habe durch den Virus bislang keine Einbußen gehabt, hat Jens-Peter Asche geantwortet. Bis September seien die Auftragsbücher voll. Ihm Gegenzug hat er dann den Minister gefragt, wie er die wirtschaftliche Lage im Land Brandenburg sieht.

Plasotec gleich nebenan

„Wir werden eine Insolvenzwelle kriegen“, hat Jörg Steinbach geantwortet, „und wir werden nicht jeden retten können.“ Ganz brutal werde es vor allem die Unternehmen treffen, die vor der Corona-Krise schon gekränkelt hätten.

Nur wenige Schritte weiter konnte der Wirtschaftsminister dann über die zwei direkt nebeneinander liegenden, noch nicht ganz fertigen Baustellen laufen, um sich das nächste Unternehmen anzusehen. Das war die Plasotec GmbH, die gegenwärtig ihren Sitz noch im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Rathenow, aber im August schon in ihren Neubau im Industriepark umziehen will.

In der Firma Plasotec: Katja Poschmann, Tobias Weise, Jörg Steinbach und Christian Kluchert mit Teilen, die das Unternehmen veredelt hat. Quelle: Bernd Geske

Geschäftsführer Tobias Weise hat ihm erklärt, was das Geheimnis der Erfolgsgeschichte dieser Firma ist. Das 2007 gegründete Unternehmen hat ein innovatives Plasmapolierverfahren bis zur industriellen Anwendbarkeit weiterentwickelt. Die angelieferten Metallteile werden in eine Elektrolytlösung gegeben und darin auf äußerst schonende Weise gereinigt, entgratet und poliert.

Kunden kommen vorrangig aus den Branchen Medizin- und Lebensmitteltechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Feinmechanik und aus der optischen Industrie. Nach 2012 hat Plasotec immer mehr Aufträge bekommen, so dass die Räume im TGZ zu klein geworden sind. Der Industriepark Premnitz biete beste Bedingungen, hat Tobias Weise gesagt. Gerade Medienanschlüsse, die für Plasotec wichtig sind, seien hier sehr leistungsstark.

Aufträge eingebrochen

Der Geschäftsführer musste auf die Frage des Ministers dann aber mitteilen, dass die Corona-Krise für Plasotec auch negative Folgen hat. In bestimmten Bereichen seien die Aufträge eingebrochen. Man müsse noch ein paar Monate abwarten, um eine genauere Aussage machen zu können. Er denke, im September werde die Wirtschaft wieder anziehen.

Plasotec verkaufe seine Technologe jetzt auch, berichtete der andere Geschäftsführer Christian Kluchert. Das Unternehmen vergebe Lizenzen, eine Spezialfirma in Thüringen stelle die Maschinen her und Plasotec übernehme die Schulung.

Zum Abschluss hat der Minister dann noch die Blücher AG im Industriepark besucht. Hier war die Presse nicht vorgesehen.

Von Bernd Geske