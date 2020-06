Premnitz

Der Zahlenvergleich kann erschrecken. Als die Zahnärztin Alexandra Büchner vor 20 Jahren nach Premnitz kam, hat es dort und in der nahen Umgebung neun Zahnärztinnen und -ärzte gegeben. Heute gibt es nur noch drei Zahnärztinnen in der Stadt, wobei eine nicht mehr in Vollzeit tätig ist.

„Es gibt in Premnitz sehr viele Einwohner, die einen Zahnarzt suchen“, teilt Alexandra Büchner mit, „doch ist es für sie derzeit fast unmöglich, jemanden zu finden.“ Auch in Rathenow hätten viele Zahnärztinnen und -ärzte aufgehört. Sie selbst habe eine längere Vormerkliste mit Menschen, die gern ihre Patienten werden möchten, berichtet sie. Doch bislang sei es nicht möglich gewesen, noch mehr Patienten aufzunehmen.

Umzug seit Montag

Darum hat sie sich entschlossen, neue Praxisräume bauen zu lassen. Gleich vorn auf dem früheren Alten Sportplatz in Premnitz, mit der Adresse Clara-Zetkin-Straße 23, ist der Neubau gerade fertig geworden. Am Montag hat der Umzug aus der bisherigen Praxis in der Mozartstraße 3 begonnen. Am 1. Juli soll mit allen Interessierten von 14 bis 18 Uhr die Einweihung der neuen Praxisräume gefeiert werden.

Alexandra Büchner ist Zahnärztin in dritter Generation. Ihr Opa Emil Blank und ihr Vater Uwe Blank haben in Rathenow praktiziert. Sie selbst hat in Rostock studiert und als Assistenzärztin zwei Jahre bei ihrem Vater gearbeitet. Seit 1997 war sie als selbstständige Zahnärztin in Berlin tätig, hat im Jahr 2000 nach Premnitz gewechselt und dort wenige Monate später die Praxis von Christiane Schmidt übernommen, als sie in den Ruhestand ging.

Sie habe eine wunderschöne Praxis in der Mozartstraße gehabt, blickt Alexandra Büchner zurück. Weil aber die Anforderungen an Hygiene- und Qualitätsmanagement immer höher geworden seien und weil sie mit optimal gebauten, neuen Räumlichkeiten noch ein paar Patienten mehr aufnehmen könne, habe sie sich zum Umzug entschlossen.

Die neue Zahnarztpraxis ist 220 Quadratmeter groß. Statt der bisher zwei Behandlungszimmer sind es nun drei. Und dann gibt es in dieser Reihe noch den Raum Nr. 4. Er wird fürs Erste für andere Zwecke genutzt, ist aber für ein genau beschriebenes Ziel gebaut: Sollte sich eine neue Zahnärztin oder ein neuer Zahnarzt entschließen, nach Premnitz zu kommen – was sicher viele Einwohner wünschen –, dann könnte die neue Fachkraft jederzeit ins neue Praxisgebäude einziehen und Zimmer Nr. 4 für Behandlungszwecke in Betrieb nehmen.

Alles barrierefrei

Das gesamte Gebäude ist barrierefrei. Auch von außen gibt es keine Schwellen. Gleich hinter dem Haus wollte die Chefin eine Streuobstwiese haben. Die ist 400 Quadratmeter groß und die dort ausgesäte Blumenwiesenmischung gibt den Premnitzer Insekten artgerecht Nahrung.

Baubeginn war im Februar, wenig später kam Corona. Da habe sie sich Sorgen um die Zukunft gemacht, gibt Alexandra Büchner zu. Niemand habe wissen können, was in der anbrechenden Krise passiert. Risikopatienten seien abbestellt worden, blickt die Chefin zurück. Schon immer habe sie in der Praxis viel Wert auf Hygiene gelegt, nun seien alle Arbeitsschritte doppelt abgesichert worden. Selbstverständlich mussten Patienten weiter behandelt werden.

Fortschritt trotz Corona

Auf den Baufortschritt hat sich die Corona-Krise gar nicht ausgewirkt, stellt Alexandra Büchner in der Rückschau fest. Sie sei begeistert von den Handwerkern, die auch unter den erschwerten Corona-Bedingungen sehr gute Arbeit abgeliefert haben.

Auf Wunsch der Chefin ist im Haus eine umweltfreundliche Sole/Wasser-Wärmepumpe installiert worden. Dazu wurden drei Brunnen 80 Meter tief in die Erde gebohrt, mit denen die Wärme emporgeholt wird. Im Winter wird damit geheizt und im Sommer wird das Haus damit gekühlt, indem die Wärme von oben ins Erdreich zurück geführt wird.

Nur noch das Logo

Was fehlt, ist nur noch das Logo der Praxis: zwei Bäume, die vor dem Haus mit einem großen Zahn wurzeln. Der Mögeliner Fassadenkünstler Marco Brzozowski hat versprochen, es bis zur Einweihung am 1. Juli noch an die Wand zu malen.

Von Bernd Geske