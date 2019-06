Premnitz

Insgesamt 85 Schülerinnen und Schüler der Beruflichen Schule für Sozialwesen „ Sophie Scholl“ der Arbeiterwohlfahrt in Premnitz erhielten am Montag ihre Zeugnisse. 18 Berufsfachschüler haben ihre zweijährige Grundausbildung als Sozialassistent erfolgreich abgeschlossen. 67 Fachschüler haben ihre dreijährige Ausbildung zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger, teilweise berufsbegleitend, erfolgreich abgeschlossen.

Schüler machten Theater

„Ich will, ich will ... Erzieher werden“, sang Sandro Huxdorf zur Melodie des Rammstein-Songs. „Oh Gott!“, konnte dies Anna Röwe gar nicht verstehen. „Ich zeige dir mal wie dein Traumberuf in Wirklichkeit aussieht.“ In drei kleinen Spielszenen zeigten die berufsbegleitenden Erzieher-Schüler des ersten Ausbildungsjahrs, mit welchem „Klientel“ ein Erzieher in seinem Beruf so zu tun hat.

So können auch die „süßen Kleinen“ schon ganz schön nerven. Aber erst das Benehmen der heutigen Jugendlichen! Und selbst die Eltern der zu Erziehenden sind heute „nicht einfach“. Aber noch ließ sich Sandro Huxdorf als angehender Erzieher nicht abschrecken.

In Spielszenen stellten die Schüler den Erzieher-Alltag nach. Quelle: Uwe Hoffmann

„Ist diese Ordnung nicht himmlisch?“, fragte Anna Röwe angesichts der braven Schüler und ihrer gestrengen Lehrerin in der vierten Spielszene. Da rannte Sandro dann doch entnervt raus. Mit dieser „absolut seriösen“ Darstellung des Erzieher-Alltags begann die Feierstunde in der Turnhalle der Awo-Schule.

„Aus teilweise noch selbst pubertierenden Jugendlichen wurden Persönlichkeiten, die wissen, was sie wollen“, so Kerstin Müller zur Zeugnisübergabe.

Zeugnisse vom Bürgermeister übergeben

„Ein Beruf im sozialen Bereich hat viel mit Berufung zu tun. Im Umgang mit Menschen ist Kommunikation das Wichtigste.“ Nachdem die Schulleiterin noch einmal an die wichtigsten Höhepunkte des Schullebens erinnerte, überreichte sie, gemeinsam mit Bürgermeister Ralf Tebling, die Zeugnisse.

Für die meisten der 34 staatlich anerkannten Erzieher sowie die 20 Erzieher, die diese Ausbildung parallel zu ihrem Beruf absolvierten, sowie die 13 staatlich anerkannten Heilerziehungspfleger steht ihr weiterer beruflicher Weg schon jetzt fest.

„Nach den insgesamt fünf Jahren hier an der Awo-Schule beginne ich ab 1. Juli als Erzieherin im Hort der Dachsberg-Grundschule“, erzählt Alexandra Schneider.

Grund zum Anstoßen: die Premnitzer Sozialassistentin Lea Worf (18) (re.) und Erzieherin Alexandra Schneider (21) haben eine konkrete berufliche Perspektive. Quelle: Uwe Hoffmann

Einige der Fachschüler werden ein Studium an ihre Ausbildung anschließen. 15 der 67 Fachschüler erlangten die Fachhochschulreife. Auf den Zeugnissen von Antje Schütte, Bianca Hartmann, Andrea Lange und Caroline Börs findet man nur „Einsen“. Mit einer „Zwei“ neben den „Einsen“ erreichten Jessyka Hartley, Franz Arndt, Luise Behrendt, Andrea Litke und Toni Hörster einen Notendurchschnitt von 1,1. Weitere fünf Absolventen erhielten ihr Zeugnis mit Notendurchschnitt 1,2.

Sekt nach der Feierstunde

„Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, so Schulleiterin Müller. Darauf stießen Absolventen, Lehrer und Familienangehörige nach der 75-minütigen Feierstunde gemeinsam mit einem Gläschen Sekt oder Saft an.

Elf der 18 Sozialassistenten schließen an der Awo-Schule die Ausbildung zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger an. So wie Lea Worf. „Nach den zwei Jahren Basisausbildung möchte ich noch die Ausbildung zur Erzieherin anschließen. Danach würde ich am liebsten, wie meine Mutter als Kita-Erzieherin, mit Kindern im Vorschul- oder Krippenalter arbeiten“, sagt die 18-jährige Premnitzerin.

Das neue Schuljahr an der AWO-Schule startet am 5. August.

Von Uwe Hoffmann