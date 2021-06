Zigarette?, Brandstiftung?: In Premnitz brennt Waldboden

Premnitz

Flammen im Wald: Die Premnitzer Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Brand ausrücken. Zwischen Premnitz und Königshütte standen 150 Quadratmeter Waldboden in Flammen. „Wir waren mit drei Fahrzeugen und 13 Kameraden im Einsatz und hatten nach einer Stunde alles abgelöscht“, sagt Einsatzleiter Tobias Bärmann, der auch Ortswehrführer ist.

150 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen. Quelle: Kay Harzmann

Warum die Fläche in Brand geraten ist, ist noch völlig unklar. „Es kann alles gewesen sein. Eine weggeworfene Zigarette? Es wird auch in Richtung Brandstiftung ermittelt. Die Polizei war vor Ort.“ Tobias Bärmann appelliert an die Vernunft der Leute: „Wir haben die höchste Waldbrandstufe. Es kann ganz schnell gehen. Wir haben es am Freitag gesehen, wie sich die Flammen bei dieser Witterung ausbreiten.“

Von Sebastian Morgner