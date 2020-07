Zwei Stadtverordnete weniger in Premnitz 

Premnitz

Nun hat die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Premnitz sogar zwei Mitglieder weniger, als sie gemäß der Einwohnerzahl der Stadt haben dürfte. 18 Abgeordnete könnte es normalerweise geben. Nun sind es aber nur noch 16 und es gibt keinen Weg, wie die Menge der Stadtverordneten wieder wachsen könnte.

Die Minderung der Plätze hängt zusammen mit den im Mai 2019 gewählten Stadtverordneten Kai Berger ( AfD) und Stefan Behrens ( Bündnis 90/Grüne). Berger hatte so viele Stimmen bekommen, dass er zwei Mandate zog. Behrens hat vor wenigen Tagen sein Mandat zurück gegeben.

Bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 hatte Kai Berger für die AfD 1404 Stimmen geholt. Damit hatte er mit Abstand das beste Ergebnis erzielt. Für diese 12,3 Prozent aller Stimmen hätten der AfD eigentlich zwei Sitze in der neuen SVV zugestanden. Weil es aber auf der Liste der AfD keinen weiteren Kandidaten gab, musste der Sitz unbesetzt bleiben, wie es das Kommunalwahlgesetz vorschreibt.

Somit war die Zahl der Stadtverordneten gleich nach der Wahl um eine Person reduziert. Statt der 18 Abgeordneten, die es in Premnitz seit vielen Jahren gab, sollten es nun 17 sein. Nicht vergessen werden darf hier natürlich Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD), der zwar kein Stadtverordneter ist, kraft seines Amtes in den Sitzungen aber mit abstimmen darf.

Die Reduzierung um einen weiteren Abgeordneten ist nun auf der letzten Sitzung bekannt gegeben worden. Stefan Behrens hat sein Mandat zurück gegeben. Das dürfte für viele Beteiligte und Beobachter keine Überraschung gewesen sein. In wenigstens zwei Rundschreiben an ausgewählte Personen hatten er und seine Frau im Februar mitgeteilt, dass sie die Stadt verlassen wollen.

Seit 2013 hatten sie durchaus erfolgreich das Kunsthaus „Villa am See“ in Premnitz betrieben und viele Veranstaltungen ausgerichtet. Sie behaupteten nun, in Premnitz einer „Hexenjagd“ ausgesetzt gewesen zu sein und machten der Stadtverwaltung schwere Vorwürfe. Schon vor der letzten SVV war in der Stadt bekannt geworden, dass sie das Grundstück mit ihrer „Villa am See“ verkauft hatten und auf einer spanischen Insel wohnen sollen.

Stefan Behrens war bei der Kommunalwahl für Bündnis 90/Grüne angetreten und damit der erste Kandidat dieser Partei nach 1990 in Premnitz gewesen. Mit 488 Stimmen hatte er das sechstbeste Einzelergebnis verzeichnet.

Die CDU Premnitz, die drei Sitze für die SVV geholt hatte, entschied schließlich, Stefan Behrens mit in die Fraktion aufzunehmen, die fortan CDU/Grüne hieß. Mit vier Sitzen hätte sie vielleicht die zweitstärkste Fraktion in der SVV werden können. Allerdings trug der langjährige CDU-Stadtverordnete Christian Peter diese Entscheidung nicht mit. Er trat wegen Stefan Behrens in die Fraktion nicht mit ein und trat nicht lange danach aus der CDU aus. Weil Behrens der einzige Kandidat der Grünen war, konnte hier niemand nachrücken.

Die stärkste Fraktion der SVV ist nach wie vor die SPD mit fünf Sitzen. Zahlenmäßig aufgeschlossen hat die Fraktion DMP/ FDP, nachdem Christian Peter dort eingetreten ist. Die kleinste Fraktion ist nun die CDU, wieder ohne den Zusatz Grüne, mit zwei Abgeordneten.

