Zwei Verletzte nach Unfall auf der B 102 bei Mögelin

Mögelin

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 102 zwischen dem Rathenower Gewerbegebiet Heidefeld und Mögelin sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte eine Pkw-Fahrerin das Bremsmanöver des vor ihr fahrenden Pkw zu spät bemerkt und war aufgefahren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fahrerin des auffahrenden Autos sowie ein Kind, das in dem vorderen Pkw gesessen hatte, wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten über eine Stunde lang voll gesperrt. Quelle: Kay Harzmann

Nach Auskunft von Olaf Thiem, Chef der Premnitzer Feuerwehr, der den Einsatz leitete, war der Alarm um 14.17 Uhr ausgelöst worden. Der auffahrende Pkw sei nicht mehr fahrbereit gewesen und habe von der Straße geholt werden müssen.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Premnitz und Mögelin kümmerten sich darum, ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln abzustumpfen und zu beseitigen. Außerdem waren zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz.

Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden gebunden und beseitigt. Quelle: Kay Harzmann

Die Bundesstraße musste zum Zweck der Bergungsarbeiten während des Feierabendverkehrs mehr als eine Stunde lang in beide Richtungen gesperrt werden. Autofahrer, die in der Schlange standen, mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Gegen 16 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Von Markus Kniebeler