Protest gegen radikale Impfgegner im Havelland nimmt Formen an

Havelland

Eine Gruppe, zu der Kommunalpolitiker, Parteienvertreter, Vereins- und Verbandsrepräsentanten und Einwohner des Kreises gehören, hat sich zu dem losen Zusammenschluss „Solidarisches Havelland“ geformt.

Das berichtete jetzt der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke aus Rathenow, Christian Görke. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen, nachdem in mehreren Städten und Gemeinden des Kreises Versammlungen von Personen organisiert werden, die zur rechten Szene gehören.

Homepage eingerichtet

Görke meint damit auch die regelmäßig wiederkehrenden „Spaziergänge“ in Rathenow. Die Gruppe „Solidarisches Havelland“ hat unter dem Namen eine Homepage veröffentlicht, auf der ein offener Brief abgerufen und mitgezeichnet werden kann.

60 haben unterschrieben

Wörtlich heißt es in dem Brief, den 60 Havelländer zunächst unterzeichnet haben: „Wir richten uns mit diesem offenen Brief an alle, die sich haben impfen lassen; an alle, die dies noch vorhaben; an alle, die verantwortungsvoll Masken tragen; an alle, die sich und ihre Familien regelmäßig testen und an alle, die ihre sozialen Kontakte einschränken oder online pflegen.“ Bei allen diesen Menschen wolle man sich bedanken. „Mit Ihrem solidarischen, Verhalten helfen Sie mit, das Krankenhauspersonal, das unter schwersten Bedingungen arbeitet, zu entlasten.

Christian Görke gehört zu den Initiatoren. Quelle: Markus Kniebeler

Ohne verantwortungsvolles Handeln wäre die Anzahl der Menschen, die versterben oder langfristige Gesundheitsfolgen davontragen, noch höher. Ohne persönliche Einschränkungen und die Impfkampagne würden die Menschen noch einsamer sein.

Weiter heißt es in dem offenen Brief: „Wir möchten auch denen ein ganz besonderes Danke sagen, die täglich einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, die täglich unter hohen Belastungen im Gesundheitswesen, in der Pflege, im sozialen Bereich, in der Bildung, im Rettungswesen, bei der Polizei, der Feuerwehr, in den Verwaltungen, bei den Verkehrsbetrieben, im Einzelhandel und in vielen anderen Bereichen dafür sorgen, dass die wichtigsten Funktionen aufrecht erhalten bleiben.“

Protest muss erlaubt sein

Die Verfasser des Briefes wollen aber auch Verantwortung für das gesellschaftliche und politische Klima übernehmen. „Es ist unsere feste Überzeugung, dass Protest gegen die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen artikuliert werden muss. Es ist richtig, dass Versammlungen unter Pandemie-Bedingungen möglich sind.“

Die Polizei ist immer mit einem großen Aufgebot vor Ort. Quelle: Kay Harzmann

Aber man erwarte, dass die geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Zudem bereitet es den Verfassern und Unterzeichnern des offenen Briefes Sorge, „dass es rechtsextreme Akteure gibt, die versuchen, die Proteste für ihre Zwecke zu missbrauchen.“ Die Pandemie sei der Vorwand, um die Demokratie zu gefährden und die Gesellschaft zu spalten.“

Von Rechtsextremen abgrenzen

„Deshalb bitten wir alle, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, sich von Rechtsextremen aller Couleur abzugrenzen und nicht mit ihnen gemeinsame Sache zu machen“, heißt es abschließend in dem offenen Brief.

Jeder kann den Brief unter www.solidarischeshavelland.de abrufen, lesen und – wenn gewünscht – mitzeichnen.

Von Joachim Wilisch