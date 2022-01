Qual der Wahl – weiterführende Oberschulen im Landkreis Havelland

Havelland

Wer aktuell die sechste Klasse besucht, wird sich längst Gedanken über die Schule gemacht haben, die er oder sie ab dem kommenden Schuljahr besuchen möchte. Das Angebot ist vielfältig und manche nehmen auch einen längeren Weg in Kauf, um auf eine bestimmte Bildungseinrichtung zu gehen. Hier ein Überblick über alle weiterführenden Schulen im Landkreis Havelland.

Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee

Vicco von Bülow Gymnasium. Quelle: Marlies Schnaibel

Schulform: Gymnasium, Adresse: Rathenaustraße 35/37, 14612 Falkensee, Schulleiterin: Anka Bullerjahn, Telefon: 03322/37 53, E-Mail: vbb@falkensee.de, Internet: www.vicco-von-buelow-gymnasium-falkensee.de, Schülerzahl: 570, Besonderheiten: Das Falkenseer Vicco-von-Bülow-Gymnasium hat ein musisch-künstlerisches Profil mit Stärken im naturwissenschaftlichen Bereich. Es wurde 2009 neu gegründet.

Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee

Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee. Quelle: Nadine Bieneck

Schulform: Gymnasium, Adresse: Ruppiner Straße 25, 14612 Falkensee, Schulleiter: René Durdel, Telefon: 03322/24 37 37, E-Mail: schulleitung@lise-meitner-gymnasium.de, Internet: www.lise-meitner-gymnasium.de, Schülerzahl: 796, Besonderheiten: Schuljahresmotto: Schuljahresmotto: „Man muss das Mögliche vollbringen, um das Unmögliche zu berühren.“ (S. Weil). Schulisches Angebot ist geprägt von Vielfalt und Profilierungschancen.

Gesamtschule „Immanuel Kant“ in Falkensee

Kant-Gesamtschule in Falkensee. Quelle: promo

Schulform: Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Adresse: Kantstraße 17, 14612 Falkensee, Schulleiterin: Petra Müller, Telefon: 03322/39 36, E-Mail: kantschule@falkensee.de, Internet: www.kantschule-falkensee.de, Schülerzahl: 1102, Besonderheiten: Anregungen und Förderung über den normalen Schulalltag hinaus. Neben Sport AGs auch Wahlpflichtfach Sport und Leistungskurs Sport.

Oberschule Falkensee

Oberschule Falkensee. Quelle: Marlies Schnaibel

Schulform: Oberschule, Adresse: Poetenweg 30, 14612 Falkensee, Schulleiterin: Kerstin Bachmann, Telefon: 03322/39 62, E-Mail: oberschule@falkensee.de, Internet: www.oberschule-falkensee.de, Schülerzahl: 308, Besonderheiten: In den Klassenstufen 7 und 8 wird den Schülern verbindlich das Fach Lions Quest vermittelt. Sie werden dabei in Strategien zum sozialen Handeln und in Lernmethoden geschult.

Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz

Marie-Curie-Gymnasium in Dallgow-Döberitz. Quelle: Danilo Hafer

Schulform: Gymnasium, Adresse: Marie-Curie-Straße 1, 14624 Dallgow-Döberitz, Schulleiterin: Elke Mohr, Telefon: 03322/85 25 20, E-Mail: mcg@mcg-dallgow.de, Internet: marie-curie-gymnasium-dallgow.de, Schülerzahl: 737, Besonderheiten: Das 2002 in Dallgow neu gebaute Gymnasium ist MINT-EC-Schule, Pilotschule HPI-Schul Cloud und Campusschule der Uni Potsdam. Seit dem Schuljahr 2017/18 wird jährlich eine bilinguale Klasse eingerichtet.

Goethe-Gymnasium in Nauen. Quelle: Tanja M. Marotzke

Schulform: Gymnasium, Adresse: Parkstraße 7, 14641 Nauen, Schulleiter: Wieland Breuer, Telefon: 03322/74 87 90, E-Mail: info@ggnauen.de, Internet: www.ggnauen.de, Schülerzahl: 601, Besonderheiten: Die Schulatmosphäre ist durch ein gutes Schüler-Schüler-Verhältnis sowie ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis gekennzeichnet. Dabei spielt die tägliche Verteidigung des Titels „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ eine besondere Rolle.

Internationales Gymnasium Campus Nauen

Leonardo Da Vinci Campus Nauen. Quelle: privat

Schulform: Privates Gymnasium, Adresse: Alfred-Nobel-Straße 10, 14641 Nauen, Schulleiter: Olaf Gründel, Telefon: 03321/74 87 820, E-Mail: sekretariat@ldvc.de, Internet: www.ldvc.de, Schülerzahl: 421, Besonderheiten: Lehrer und Schüler gestalten gemeinsam aktivierenden „Schülerunterricht“ in 90-Minuten-Blöcken. In einer Klasse sind maximal 22 Schüler. Deutsches und Internationales Abitur können hier gleichzeitig ablegt werden.

Gesamtschule Campus Nauen

Gesamtschule Campus Nauen. Quelle: privat

Schulform: Private Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, Adresse: Alfred-Nobel-Straße 10, 15641 Nauen, Schulleiterin: Anica Petrovic-Wriedt, Telefon: 03321/74 87 822, E-Mail: sekretariat@ldvc.de, Internet: www.ldvc.de, Schülerzahl: 366, Besonderheiten: Kreativitäts- und Ganztagsgesamtschule des Leonardo Da Vinci Campus Nauen mit Gymnasialer Oberstufe. Sport- und Kreativitätsprofil und medienorientierter Unterricht.

Dr. Georg Graf von Arco Oberschule Nauen

Dr. Georg Graf von Arco Schule in Nauen. Quelle: Danilo Hafer

Schulform: Oberschule mit Grundschulteil, Adresse: Kreuztaler Straße 3,14641 Nauen,Schulleiterin:Susan Wolf, Telefon: 03321/44 98 30, E-Mail: grafvonarcosl@t-online.de, Internet: www.grafvonarco-schule.de, Schülerzahl: 746, Besonderheiten: Sozialer Status ist nicht entscheidend, sondern der einzelne Mensch, lautet das Motto der Nauener Graf-Arco-Schule. Auf dem Schulgelände entsteht derzeit ein moderner Erweiterungsbau.

Oberschule Theodor Fontane in Ketzin/Havel

Theodor-Fontane-Oberschule in Ketzin. Quelle: Helmut Augustiniak

Schulform: Oberschule, Adresse: Adolf-Diesterweg-Straße 1, 14669 Ketzin/Havel, Schulleiterin: Ulrike Witschas, Telefon: 033233/80 506, E-Mail: oberschule-ketzin@t-online.de, Internet: www.oberschule-ketzin.de, Schülerzahl: 246, Besonderheiten: Selbst gestellte Aufgabe: Erziehung zur Leistungsorientiertheit, zu Toleranz und Kreativität. Trotz kleinen Lehrerteams nur wenige Ausfälle. Hohe Zufriedenheit bei Eltern und Schülern.

Heinz-Sielmann-Oberschule in Elstal

Heinz-Sielmann-Oberschule in Elstal. Quelle: Tanja M. Marotzke

Schulform: Oberschule, Adresse: Schulstraße 16, 14641 Wustermark/OT Elstal, Schulleiterin: Karsta Höft, Telefon: 033234/86 767, E-Mail: oberschule@wustermark.de, Internet: www.oberschule-elstal.de, Schülerzahl: 312, Besonderheiten: Moderner Schulkomplex mit neu ausgestatteten Fachräumen und Wirtschaftsprofil. Für die Arbeit mit modernen Medien stehen internetfähige Whiteboards und digitale Klassen- und Notenbücher zur Verfügung.

Kooperationsschule in Friesack

Kooperationsschule in Friesack. Quelle: Andreas Kaatz

Schulform: Oberschule mit Grundschule, Adresse: Sonnenweg 6, 14662 Friesack, Schulleiterin: Heike Hoffmann, Telefon: 033235/29 700, E-Mail: kooperationsschule-friesack@t-online.de, Internet: www.kooperationsschule-friesack.de, Schülerzahl: 432, Besonderheiten: Im vollgebundenen Ganztag haben die Schüler viele Möglichkeiten, ihren Interessen und Neigungen nachzugehen.

Oberstufenzentrum Havelland

Oberstufenzentrum Havelland. Quelle: Danilo Hafer

Schulform:OSZ mit beruflichem Gymnasium, Adresse: Berliner Allee 6, 14662 Friesack; Berufliches Gymnasium am Standort Nauen, Zu den Luchbergen 26-34, Schulleiter: Eckhard Vierjahn, Telefon: 03385/55 14 100, E-Mail: sekretariat@osz-havelland.de, Internet: www.osz-havelland.de, Schülerzahl: 2078, Besonderheiten: Berufliches Gymnasium mit Schwerpunktfächern Sozialwesen und Wirtschaftswissenschaft von Klasse 11 bis 13.

Klakow-Gesamtschule in Brieselang

Hans-Klakow Oberschule in Brieselang. Quelle: Andreas Kaatz

Schulform: Gesamtschule, Adresse:Schulplatz 5, 14656 Brieselang, Schulleiter: Kai Neuse, Telefon: 033232/41 410, E-Mail: info@gesamtschule-brieselang.de, Internet: www.gesamtschule-brieselang.de, Schülerzahl: 237, Besonderheiten: Die Schule setzt auf hohe Transparenz gegenüber Eltern und Schülern zum Beispiel bei den Unterrichtsinhalten und Bewertungen (webgestütztes Notenbuch).

Duncker-Oberschule in Rathenow

Duncker-Oberschule in Rathenow. Quelle: Kniebeler, Markus

Schulform: Oberschule,Adresse: Schleusenstraße 9-10, 14712 Rathenow, Schulleiter: Thomas Winterfeldt, Telefon: 03385/51 23 25, E-Mail: s-duncker.rathenow@schulen.brandenburg.de, Internet: www.oberschule-rathenow.de, Schülerzahl: 221, Besonderheiten: Seit 2005 arbeitet die Schule mit einem Ganztagskonzept, das durch individuelle Förderung der Schüler und Einbindung von Kooperationspartnern geprägt ist.

Oberschule Premnitz

Oberschule Premnitz. Quelle: Bernd Geske

Schulform: Oberschule, Adresse: Mühlenweg 1, 14727 Premnitz, Schulleiterin: Heidi Petzold, Telefon: 03386/28 20 30, E-Mail: oberschule.premnitz@schulen.brandenburg.de, Internet: www.oberschulepremnitz.de, Schülerzahl: 218, Besonderheiten: Fächerübergreifendes Konzept zur Berufs- und Studienorientierung. Mehrfach ausgezeichnet: u.a. Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung (2015 und 2019).

