Witzke/Elstal

Zwei Radfahrer haben sich am Herrentag bei Radunfällen verletzt. Auf einem Plattenweg in Witzke blieb ein 80-Jähriger mit dem Vorderrad seines Rennrades, zwischen zwei Betonplatten stecken und stürzte. Rettungskräfte brachten den rüstigen Rentner, der sich beim Sturz an der Schulter verletzt hatte, in ein Krankenhaus.

Auch in Elstal ein Radler die Kontrolle über sein Fahrrad. Der 64-jährige war offenbar auf einem Sandweg ohne Einwirkung Dritter gestürzt und hatte sich dabei leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Alkohol war bei beiden Stürzen am Herrentag nicht im Spiel.

Von MAZ