Rathenow: Abweichende Öffnungszeiten im Bürgerservicebüro zu den Feiertagen

Rathenow

Das Bürgerservicebüro des Landkreises Havelland hat mit seinen Dienststellen in Falkensee, Nauen und Rathenow rund um die bevorstehenden Feiertage abweichende Öffnungszeiten. So sind alle Dienststellen am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, und am Donnerstag, dem 30.Dezember 2021, nur bis 16 Uhr erreichbar.

Am 24. und 31.Dezember 2021 bleiben die Bürgerservicebüros wie die gesamte Verwaltung geschlossen. Das Bürgerservicebüro in Rathenow, das normalerweise an jedem ersten Samstag im Monat erreichbar ist, bleibt zudem am Samstag, dem 1. Januar 2022, auf Grund des Feiertages ebenfalls geschlossen.

Sprechzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung

Zwischen den Feiertagen stehen die Bürgerservicebüros am 27. und 28. Dezember 2021 sowie regulär ab dem 3. Januar 2022 wieder zu den üblichen Sprechzeiten nach vorheriger Terminvereinbarung per Telefon oder Mail zur Verfügung.

