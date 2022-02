Rathenow: Bürgermeisterkandidat Martin Pohl badet jeden Sonntag in der Havel

Rathenow

Würde er am 6. März zum Bürgermeister gewählt werden – für Martin Pohl wäre das Leben fortan vollkommen auf den Kopf gestellt. Pohl, Jahrgang 1984 und Selbstständiger im Bauhandwerk, weiß das.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ortstermin an der Havel bei Göttlin. Es geht auf den späten Nachmittag zu, vom stahlblauen Himmel scheint die Abendsonne. Hier kann Martin Pohl am besten abschalten. „Es ist wichtig, dass man in der Alltagshektik mal runterkommt“, sagt er.

Schon getroffen

Seine Mitbewerber hat er schon kennengelernt – am Tag, als der Wahlausschuss die Nominierungen bekannt gab. Sebastian Lodwig, Kandidat der SPD, kennt er sogar näher. „Wir waren etwa zur gleichen Zeit auf der Bürgelschule.“ Vorher besuchte Martin Pohl die Grundschule in Rathenow-Ost.

Mit den Händen

Nach der zehnten Klasse stand der Abschluss an und die Berufswahl. „Ich habe schon immer gerne mit den Händen gearbeitet“, erinnert sich der Kandidat. „Also habe ich einen Beruf im Handwerk ergriffen.“ Die Ausbildung absolvierte er bei einem Bauunternehmen in der Region, die Berufsschule und Theorie wurde im ÜAZ der Bauwirtschaft vermittelt.

Martin Pohl am Biwakrastplatz Göttlin. Quelle: Joachim Wilisch

Martin Pohl war bis zum Ende seiner Ausbildung immer in seiner Geburtsstadt Rathenow. Doch mit dem Ausbildungsabschluss kam ein Wechsel, der durchaus einschneidend war. Er ging zur Bundeswehr und blieb für sechs Jahre. Pohl wurde Marinesoldat, stationiert war er in Eckernförde bei Rendsburg, der Rathenower Partnerstadt. „Das war ein Stück weit weg und man konnte nicht immer nach Hause kommen“, sagt Pohl.

Die Zeit hat ihn geprägt. Doch die Bindung an die Heimat ist geblieben. Zurück in Rathenow machte er sich selbstständig. „Das wurde mir damals dringend angeraten und ich habe das nicht bereut.“ Martin Pohl ist das, was man im besten Sinne „authentisch“ nennt. Das ist auch sein Motto im Wahlkampf.

Immer so bleiben

Er will sich nicht verstellen, sondern genauso wahrgenommen werden, wie er immer ist. Wenn er etwas sagt, dann meint er es so. „Man weiß, woran man bei mir ist“, sagt er. Das werde auch im Fall seiner Wahl zum Bürgermeister ein Vorteil sein. „Ich bin in keine Netzwerke eingebunden, ich kann an alle Themen unvoreingenommen ran.“

Wahlleiter Reinbern Erben. Quelle: Uwe Hoffmann

Pohl weiß, dass er Außenseiter ist. Erstmals hatte er 2018 darüber nachgedacht, für das Amt zu kandidieren. Als Bürgermeister Ronald Seeger dann bekanntgab, im Jahr 2022 vom Amt zurückzutreten, haben seine Freunde gesagt: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Dem gab es nichts hinzuzufügen und Pohl meldete seine Kandidatur an.

Genug zu tun

Sollte es am 6. März nicht klappen, dann werde er nicht in ein tiefes Loch fallen, sagt er. Genug zu tun hat er. Und seine Freizeit ist ihm kostbar. Martin Pohl, der noch ledig ist und keine Kinder hat, schätzt es, seine Zeit mit Freunden zu verbringen. „In guter geselliger Runde mit guten Gesprächen verbringe ich gerne meine Zeit“, sagt Pohl.

Lesen Sie auch Bürgermeisterwahl Rathenow: Martin Pohl will Veränderungen schaffen

Da er alleine wohnt, hat sich der Handwerker beigebracht, wie man leckere Gerichte kocht. „Ich esse gerne und lebe alleine. Da muss ich also kochen können“, sagt er und lächelt verschmitzt.

Seine Kochkünste probiert er auch gerne im Freundeskreis aus. „Bisher hat sich nie jemand über das, was ich aufgetischt habe, beschwert“, sagt er.

Daumen drücken für den FC Bayern

Gibt es andere Hobbys, vielleicht Sport? „Wenn man den ganzen Tag auf Baustellen arbeitet, dann hat man sich körperlich genug angestrengt. Seit einem Jahr geht er jeden Sonntag in der Havel baden.

Mehr Sport betreibt er aktiv nicht – aber er schaut gerne zu. Und wenn am Sonnabend die Spiele der 1. Bundesliga angepfiffen werden, dann drückt Martin Pohl seiner Lieblingsmannschaft die Daumen. Das bekommt er ziemlich erfolgreich hin – die Titel des FC Bayern sind der Beweis. Er war auch schon in der Allianz-Arena.

Ronald Seeger, Bürgermeister von Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Rathenow ist ein Ort, in dem es sich gut leben lässt, findet Martin Pohl. „Trotzdem sollte man nun einmal aus einem anderen Blickwinkel auf wichtige Themen schauen“, erklärt er.

Eines steht jetzt schon fest: Auch als Bürgermeister will er jeden Sonntag zum Bad in die Havel steigen.

Von Joachim Wilisch