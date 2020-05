Kundgebung gegen Corona-Einschränkungen

Rathenow

Ein bisschen enttäuscht war Marion Werner schon. Die Heilpraktikerin aus Strodehne hatte in der vergangenen Woche für Pfingstsonnabend zu einer Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam für Freiheit und Menschlichkeit“ aufgerufen. Es war die dritte Kundgebung dieser Art. Vor zweieinhalb Wochen trafen sich noch 70 Menschen auf dem Märkischen Platz.

Mit AFD-Politikern

Auf dem Platz der Freiheit vor dem Landratsamt trafen sich Kulturschaffende, Mütter, Familienväter mit Kindern, Solo-Selbstständige – aber auch Vertreter der AfD, darunter der Premnitzer Stadtverordnete sowie ehemalige Landtags- und Bürgermeisterkandidat Kai Berger.

Zur Galerie Etwa 45 Demonstranten haben am Samstag Nachmittag auf dem Platz der Freiheit vor dem Rathenower Landratsamt die umgehende Rücknahme der Abstands- und Maskenpflicht gefordert. Der Grund: es gebe keine Infektionsfälle oder Erkrankungen im Westhavelland.

Dass es um mehr als Freiheit und Menschlichkeit gehen sollte, machte Marion Werner schnell deutlich. „Ich bin der Meinung, dass die Beschränkungen, die wir aufgrund der Corona-Verordnung hinnehmen müssen, zurückgenommen werden müssen.“ Es gebe im Westhavelland – Stand Freitag, 29. Mai – keinen einzigen Krankheits- oder Infektionsfall. „Warum werden hier Maßnahmen ergriffen, obwohl gar nichts passiert ist?“

Zahlen aus dem Landratsamt

Die Zahlen stammen von Kreisamtsärztin Anna Müller, mit der Marion Werner – wie sie sagte – gesprochen habe. Ist diese erfreuliche Entwicklung aber nicht der Tatsache zu verdanken, dass sich die Menschen im Havelland weitgehend an die Abstandsregeln halten? Darauf hatte Marion Werner keine schlüssige Antwort. Immerhin räumte sie ein, dass im Falle eines Ausbruches, wie er aus anderen Landkreisen in Deutschland bekannt wurde, selbstverständlich Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Immer und überall

Darüber hinaus verglich sie das Corona-Virus mit Grippeviren. „Auch an Grippe kann man sterben“, sagte sie. Es sei bedauerlich, dass sechs Verstorbene mit dem Corona-Virus im Havelland in Verbindung gebracht werden. Letztlich bewiesen sei aber nicht, dass sie wirklich an dem Corona-Virus gestorben sind. „Viren gibt es immer und überall.“

Etwa 45 Demonstranten hatten sich am Samstag Nachmittag auf dem Platz der Freiheit versammelt. Quelle: Joachim Wilisch

Vielmehr seien die Belastungen für Selbstständige, Familien mit Kindern und Kulturschaffende inzwischen kaum noch zu ertragen. Mit Parteien will sich Marion Werner nicht in Verbindung bringen lassen. „Weder mit links noch mit rechts“, sagte sie.

Corona und Drogen

Andere Redner hatten weitere Theorien parat. „Die Eindämmungsverordnung und die Pflicht zuhause zu bleiben ist der Grund für verstärkten Drogenkonsum“, sagte einer. „91 Prozent der Corona-Erkrankten sind gesund geworden, obwohl es keine Impfung gibt“, sagte ein anderer.

Am Rande dabei

Die Polizei beobachtete die Kundgebung am Rande – zu tun gab es nichts für die Beamten, denn die Kundgebung war angemeldet und verlief auch ansonsten im Rahmen der Vorgaben.

Nach 40 Minuten war das Treffen zu Ende. Quelle: Joachim Wilisch

Beendet wurde das Treffen mit zwei Liedern. „Die Gedanken sind frei“ und „We shall overcome“. Das zuletzt genannte Lied haben schwarze Amerikaner gesungen, um Sklaverei und Rassenhass in den USA zu überwinden. Ganz so schlimm ist es um die Westhavelländer trotz Eindämmungsverordnung nicht bestellt, räumten zwei Teilnehmer ein.

Es geht weiter

Marion Werner möchte gerne weitermachen. Das heißt, es soll auch für kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr wieder eine Kundgebung angemeldet werden. Ihr Hoffnung: „Vielleicht sind wir dann mehr.“

Von Joachim Wilisch