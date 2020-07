Havelland

Die Sonne meint es gut und lässt das Thermometer frühzeitig bis zur 30 Grad-Grenze steigen. Siegfried Berg hat sich ein schattiges Plätzchen auf seinem idyllisch gelegenen Grundstück auf dem Gahlberg bei Strodehne gesucht. Nicht weit entfernt bringen Tino Wachowiak und René Riep vom Nabu-Regionalverband eine Hebebühne neben einem Betonmast in Stellung.

Seit fast 40 Jahren

Schon in den 1980er Jahren hat Siegfried Berg mit Helfern den Mast aufgestellt – als Nisthilfe. Seither sorgen Storchenpaare für Nachwuchs in dem Nest. Drei oder vier Junge seien es meistens einem Jahr gewesen. Fünf waren es auch schon einmal, erzählt Siegfried Berg.

Guter Lebensraum

„Der Gahlberg mit seinen Gewässern und Wiesen bietet den Störchen Nahrung und das ist sicherlich ein wesentlicher Grund für den guten Nachwuchs bei den Störchen“, sagt der Naturfreund Berg während Tino Wachowiak mit der Hebebühne hoch fährt, um im Nest die Jungstörche zu beringen.

Tino Wachowiak berinte wieder junge Störche. Quelle: Norbert Stein

Auch in diesem Jahr sind wieder vier Junge in dem Nest auf dem Gahlberg. Jedes Jahr und immer Ende Juni besuchen Tino Wachowiak und René Riep bei einer Rundreise durch das Westhavelland den Storchennachwuchs auf Dächern, Masten oder anderen Nisthilfen. Dabei werden die Jungstörche beringt.

Mit Routine

Tino Wachowiak erledigt die Aufgabe. Er ist Vorsitzender des Regionalverbandes und engagiert sich seit vielen Jahren in der Fachgruppe Ornithologie für die Beringung der Jungstörche. Wachowiak hat dafür auch die notwendige Berechtigung. Auf der diesjährigen Tour am vergangenen Wochenende beringte er in 23 Nestern 55 Jungstörche.

Ein Reisepass

2019 bekamen 50 Jungtiere einen Ring. Die mit einer Buchstaben- und Zahlenkombination gekennzeichneten Ringe bekommt der Nabu-Regionalverband von der Beringungsstation Hiddensee zugeteilt. Der Ring am Bein ist für einen Jungstorch eine Art Reisepass. Wo auch immer er in Zukunft hinfliegt und sich niederlässt, kann anhand der Ringkennzeichnung festgestellt werden, wo seine „Kinderstube“ war.

So sehen die Ringe aus. Quelle: Norbert Stein

Vier Junge entdeckten die Männer vom Nabu in zwei Nestern – auf dem Gahlberg und in Grütz. In neun Nestern waren es jeweils drei Junge, in acht Nestern jeweils zwei Junge und vier Nestern jeweils ein Storchenkind.

Ringe reichten nicht

Riep und Wachowiak hätten auf ihrer Tour noch weitere Jungstörche beringen können. Dafür reichte aber die Anzahl der zugeteilten Ringe nicht. So blieben in weiteren elf Nestern 23 Jungtiere ohne Ring. Brutverluste gab es in den letzten Wochen in Gülpe, Parey, Hohennauen, Zollchow, Steckelsdorf und Garlitz. Insgesamt 78 Jungstörche mit und ohne Ring hat René Riep, Geschäftsführer des Nabu- Regionalverbandes, auf der diesjährigen Tour registriert.

Stabile Verhältnisse

2019 waren es mit 86 etwas mehr. René Riep ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. 2020 sei, was den Storchennachwuchs betrifft – ein mittelgutes Jahr, sagt er. Die Reproduktionsrate liege leicht über 2 und sei der Beweis für ein stabiles Vorkommen im Westhavelland, so der Geschäftsführer weiter.

Tino Wachowiak auf dem Kran. Quelle: Norbert Stein

Wegen der Corona-Krise konnte die Nabu-Jugendgruppe „Havelbiber“ die Beringer in diesem Jahr nicht begleiten. In die Nester schaute aber ein Aufnahmeteam des RBB-Fernsehens für die Sendung „Alles klar, Adebar“, am 19. Juli und 18.30 Uhr.

Von Norbert Stein