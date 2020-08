Rathenow/Nauen

Die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Havelland in Nauen wird ab Montag, 17. August, wieder ohne Terminvereinbarung öffnen. Darauf hat die Kreisverwaltung in einer Erklärung hingewiesen. So, wie es früher einmal war, wenn man ein Fahrzeug an- oder abmelden wollte, ist es aber noch lange nicht.

Neue Regeln

Denn auch auf der Zulassungsstelle müssen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem sind für Nauen vorerst andere Öffnungszeiten vorgesehen, so Kreissprecher Norman Giese. Zusätzlich werde es einen Abgabe- und Abholservice geben – das heißt, man bringt die Unterlagen hin und holt sie später am Tag wieder ab.

Anzeige

So machen das schon seit geraumer Zeit die Autohändler. Sie hatten stets Zugang zur Zulassungsstelle in Nauen. Allerdings sind die Unterlagen auch nicht immer am gleichen Tag fertig geworden. Diese Beschwerde hatten Autohändler mehrfach geführt.

Weitere MAZ+ Artikel

Henning Kellner ist Beigeordneter im Landkreis Havelland und der zuständige Dezernent. Quelle: A. Kaatz

Der Kreis beschreibt zudem, wie sich die Bürger auf der Zulassungsstelle in Nauen verhalten sollen. „Aufgrund der Corona-Pandemie gelten für die Öffnungszeiten verschiedene Hygienemaßnahmen. So erfolgt der Zutritt zur Zulassungsstelle ausschließlich über den Eingang Mauerstraße und nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung. Um die geltenden Mindestabstände einzuhalten, wird außerdem immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig hineingelassen.“

Nur im Internet

Bitter für alle, die ihr Auto gerne in Rathenow zulassen wollen. Die Kfz-Zulassungsstelle in Rathenow arbeite, so der Kreis, „aufgrund der räumlichen Gegebenheiten“ vorerst weiterhin nur mit Terminvergabe. „Ein Termin kann im Internet unter www.havelland.de vereinbart werden“, heißt es.

Wartezeit einrechnen

Das funktioniert allerdings selten einwandfrei. Dieser Redaktion ist die Odyssee eines Havelland-Rückkehrers aus Frankreich bekannt, der über Wochen versuchte einen Online-Termin zu vereinbaren, was nicht gelang. Ebenso gelang es ihm nicht, telefonisch zur Zulassungsbehörde durchzudringen. Während der Mann aus Schönwalde nun in Nauen sein Auto ohne Terminvergabe ummelden kann, muss man in Rathenow warten.

Das Kfz-Kennzeichen ist in Rathenow nicht so einfach zu bekommen. Quelle: ZB

Bis zu drei Wochen kann das dauern. In verschiedenen Fällen dauerte es aber noch länger. Bisher war Personalmangel (Urlaub, Krankheit, unbesetzte Stellen) der Hauptgrund für die Schwierigkeiten. Wie es jetzt in Rathenow zu Problemen mit den „räumlichen Gegebenheiten“ kommt, wird nicht weiter kommuniziert. Und das ist nicht alles: auch für die anderen Behörden muss man sich vorher online anmelden.

Die Zeiten

Von Montag bis Donnerstag können die Havelländer jeweils in der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr ihre Unterlagen in der Nauener Zulassungsstelle abgeben beziehungsweise dort abholen.

Ansonsten gelten für Zulassungsvorgänge folgende Öffnungszeiten: Montag von 7.30 bis 11 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 11 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 8 bis 11 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 11 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Freitags sind Termine grundsätzlich nur nach vorheriger Vereinbarung zwischen 7.30 und 12 Uhr möglich.

Von Joachim Wilisch