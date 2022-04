Rathenow: Operettengala und Lesung im Kulturzentrum

Rathenow

Schmunzeln und abschalten ist angesagt im Kulturzentrum Rathenow bei zwei Veranstaltungen im August und November dieses Jahres.

„Woanders ist es auch nicht ruhiger“ meint Andrea Sawatzki bei ihrer Lesung am Sonntag, dem 21. August 2022, Beginn 17 Uhr, im Kulturzentrum und fordert alle Besucher auf: „Raus aus dem Trubel des Stadtlebens und rein in das Chaos auf dem Land. Packen Sie Ihre Koffer und machen Sie sich auf den Weg in die Provinz.“

Die deutsche Autorin und bekannte Schauspielerin Andrea Sawatzki setzt damit ihre etwas andere Familiensaga fort: Gundula ist außer sich! Warum erfährt sie immer als Letzte von allem? Dabei handelt es sich um keine Kleinigkeit, denn ihr Göttergatte Gerald hat beschlossen, ihr schönes Haus im Rotkehlchenweg zu verkaufen, um raus aufs Land zu ziehen. Jotwehdeh. Und zwar mit der ganzen Familie, inklusive beider Großmütter und der reizenden Schwägerin Rose. Eins ist schnell klar – wegziehen ist einfach. In der Provinz anzukommen aber ganz und gar nicht …

Neuer Roman mit absurder Situationskomik

Kaum jemand schreibt so amüsant über das deutsche Familienleben wie Spiegel-Bestseller- Autorin Andrea Sawatzki. Schon mit den anderen Büchern der Bundschuh-Reihe feierte sie große Erfolge. Die dazugehörigen ZDF-Filme, in denen sie zusammen mit Axel Milberg die Hauptrolle spielt, konnten ebenfalls hohe Einschaltquoten einfahren. Auch ihr neuer Roman wartet mit absurder Situationskomik auf, die trotzdem direkt aus dem Leben gegriffen scheint. Die schrulligste Familie der deutschen Literatur – Andrea Sawatzki erzählt Neues aus dem skurrilen Leben der Bundschuhs. Der Vorverkauf findet ab 4. Mai statt.

Autorin Andrea Sawatzki. Quelle: :Markus Nass T&T

Eine Operettengala mit Ballett und Solisten lockt Mitte November ins Rathenower Kulturzentrum. Das Motto der Gala ist „Du bist die Welt für mich“ am Samstag, 19. November 2022, Beginn: 16 Uhr. Wenn Tanzpaare im Dreivierteltakt über die Bühne schweben und der Walzer den Geigen auf den Saiten tanzt, dann erleben die Besucher das Sorbische National-Ensemble in gewohnter Hochform.

Der Reiz der Operette

Der Reiz der Operette liegt nicht allein in ihren amüsanten und teils dramatischen Verwirrspielen auf der Bühne, sondern besonders in ihrer berührenden Musik. Das Ensemble hat aus der großen Vielfalt die schönsten Arien, Duette, Musical- und Walzermelodien ausgewählt und vereint diese in einem unverwechselbaren Programm. Ausdrucksstarke Solisten und das ensembleeigene Ballett verleihen dem Abend das besondere Extra.

Neben der stets präsenten Strauss-Dynastie erklingen Werke talentierter Zeitgenossen wie Franz Lehár oder Richard Tauber, dessen weltberühmter Ohrwurm dem Programm seinen Namen leiht. Obendrein gibt es natürlich auch die ein oder andere Kostprobe sorbischer Unterhaltungsmusik. Die Moderatorin Kristina Nerád führt das Publikum amüsant und mit Stil durch das Programm. Vorverkauf ist ab sofort.

Von MAZonline