Rathenow

Reichsbürger sind Leute, die die Bundesrepublik Deutschland als Unternehmen abqualifizieren und den Staat nicht anerkennen. Dass es gerade auch in Rathenow und den umliegenden Gemeinden Reichsbürger gibt, ist keine ganz neue Erkenntnis. Vor allem mit den Kundgebungen des so genannten Bürgerbündnisses Havelland um den Rathenower Christian Kaiser traten Reichsbürger immer wieder offen in Erscheinung.

Nachdem sich das Bürgerbündnis aufgelöst hat, sieht man Reichsbürger im Rathenower Straßenbild eher selten. Bei den wenigen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Märkischen Platz und dem Platz der Freiheit waren sie vereinzelt zu sehen.

Schulleiter suspendiert

Neue Brisanz bekam die Frage nach der Anzahl der Reichsbürger im Westhavelland, nachdem der Leiter der Jahn-Grundschule, Frank Gens, vom Dienst suspendiert worden war. Er hatte sich der Verordnung widersetzt, die auf dem Schulgelände des Tragen eines Mund- und Nasenschutzes festgelegt hatte. Wie Gens selbst in einem Elternbrief betonte, habe er diese Anordnung remonstriert.

Frank Gens, suspendierter Leiter der Jahngrundschule Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Das bedeutet laut Bundesbeamtengesetz, dass ein Beamter sich Anordnungen widersetzen darf, die rechtswidrig sind. Das Tragen des Mund-Nasenschutzes war zu dem Zeitpunkt allerdings mehrfach in Deutschland von Gerichten bestätigt.

Keine eindeutigen Beweise

Im Zuge der Suspendierung meldeten sich Eltern, deren Kinder bei Frank Gens Unterricht hatten. Sie machten Andeutungen, der ehemalige Schulleiter sei der Reichsbürgerszene zuzuordnen. Was stimmen mag – ob Frank Gens allerdings tatsächlich ein Reichsbürger ist? Ein Journalist des RBB meint ja und twittert, es habe bereits einmal ein Dienstaufsichtsverfahren gegeben.

Das lässt sich aber inzwischen nicht mehr nachvollziehen. In einem Interview mit dem Internet-Portal „Hallo Meinung“ bezeichnet sich Gens als „Bürgerlich-konservativ“ und so habe er auch immer die Schule geleitet. Um seine politische Einstellung geht es in der Causa Gens sowieso nicht. Hier ist lediglich die Weigerung, eine Landesverordnung umzusetzen, das Thema.

Die Polizei berichtet von einem Vorfall am Schwedendamm. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch die Polizei berichtet von Reichsbürgern: Im Mai vergangenen Jahres hatten Polizisten vor, einen Autofahrer am Rathenower Schwedendamm zu kontrollieren. Der Autofahrer wollte seine Papiere jedoch nicht aushändigen. Er gab an, die Rechtsordnung der Bundesrepublik nicht anzuerkennen, die Polizei könne und dürfe ihn daher nicht kontrollieren. Später musste der Mann mit Polizeigewalt aus dem Auto geholt werden, in das er sich eingeschlossen hatte.

Vor der Kommunalwahl eröffnete ein Kandidat für die Rathenower SVV ein Büro in der Friedrich-Engels-Straße. Das Bürgermeisterbüro wurde von einem Retzower geführt, der ebenfalls der Reichsbürgerszene zugerechnet wird. Bei einer Gerichtsverhandlung in diesem Jahr bezeichnete er sich als DDR-Bürger und lehnte die Bezeichnung Reichsbürger strikt ab. Bei dem Prozess stand wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Anklageschrift. Der Angeklagte ließ das nicht gelten und legte einen alten DDR-Führerschein sowie ein selbstgebasteltes Dokument vor.

Was ist ein Reichsbürger?

Der Kriminalpsychologen Jan-Gerrit Keil weiß, was Reichsbürger kennzeichnet: Narzisstische Züge, diffuse Ängste, ein Hang zum Esoterischen bis hinzu psychischen Störungen – all das sei typisch für Reichsbürger. Zu ihnen gehören Anhänger von Verschwörungstheorien ebenso wie Selbstverwalter – „Mein Grundstück, mein Staat“ – und Gebietsrevisionisten, die historische Prozesse und staatliche Grundfunktionen nicht verstehen. Keil erwähnt ein Schreiben an die Polizeidirektion Brandenburg West, unterzeichnet von einem selbst ernannten „Reichskanzler“.

Kriminalpsychologe Jan-Gerrit Keil. Quelle: Christin Schmidt

Aus den Ordnungsämtern der Region ist zu vernehmen, dass es insbesondere bei Personenstandsverfahren und Personalausweisanträgen immer wieder mal Kontakt mit Reichsbürgern gibt. Die Strategie: mit den Personen vernünftig reden und ihnen die Rechtslage erklären. Wirklich gefährlich sind sie noch nicht geworden – was sich anderswo mit Reichsbürgern ereignet hat, die auch mit Waffen gegen Polizisten vorgingen, ist in der Region noch nicht registriert worden.

Reichsbürgerszene wieder stärker unter Beobachtung

Die Partei Die Linke will das Agieren der Reichsbürger aber nicht hinnehmen. So hat auch der Landtagsabgeordnete Christian Görke kürzlich darauf hingewiesen, dass der Staatsschutz wieder verstärkt die Reichsbürgerszene im Westhavelland beobachten sollte.

Von Joachim Wilisch