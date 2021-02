Rathenow/Premnitz

Und auch im elften Jahr geht es holprig voran – geschuldet ist das weiterhin Corona. Die Protagonisten, die sich um die Initiative bemühten, ziehen aber eine gute Bilanz.

Dazu muss man sich daran erinnern, warum sich die Städte zusammengeschlossen hatten. Hintergrund war, dass die Landesregierung bei der Verteilung der Regionalen Wachstumskerne zwar die Stadt Brandenburg an der Havel berücksichtigt hatte – aber nicht den Landkreis Havelland. Daraus entstand die Idee, zwei Wirtschaftsregionen zu bilden – eine im Ost- und eine im Westhavelland – aus denen sich im Laufe der Jahre ein Wachstumskern entwickeln sollte.

Es bliebt ein Wunsch

Das hat so nie funktioniert. Dennoch ist die Wirtschaftsregion jetzt eine wichtige Einheit für die Bürgermeister der beteiligten Städte. „Die Wirtschaftsregion umfasst nicht nur die geografische Nähe der Städte Brandenburg an der Havel, Premnitz und Rathenow zueinander, sondern vielmehr stehen die wirtschaftlichen Verflechtungen im Fokus der Region“, sagt darum Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger.

„Auch das blaue Band der Havel verbindet die Städte zu einem einzigartigem Naturraum.“ Damit erinnert Seeger an die Bundesgartenschau 2015, zu der die drei Städte in einem Boot saßen. Alle Partner haben, so der Rathenower Bürgermeister, ähnliche Herausforderungen hinsichtlich der Stadtentwicklung und Wirtschaftspolitik zu bewältigen.

Burkhard Schröder, ehemaliger Landrat im Havelland, gehörte zu den Initiatoren. Quelle: Tanja M. Marotzke

Burkhard Schröder war Landrat im Kreis Havelland, als die Initiative angestoßen wurde. Er erinnert sich: „Wie so oft im Leben, war der erste Schritt – die Verständigung auf eine Kooperation – der schwierigste. Wir betraten Neuland. Ein wichtiger und erlebbarer Meilenstein scheint mir die Berufsorientierung in der Wirtschaftsregion Westbrandenburg zu sein.“

Seit mehr als 20 Jahren findet im September der Berufemarkt Westbrandenburg in Brandenburg an der Havel statt. Dieser wird vom Koordinierungskreis „Berufsorientierung“ – bestehend aus Vertretern regionaler Unternehmen, Bildungsträgern, Schulen und Verwaltungen – organisiert. Mit über 120 Ausstellern und 3000 Besuchern zählt er inzwischen zu den größten Berufsorientierungsmessen im Land Brandenburg.

Wanderung gestoppt

In Premnitz glaubt Bürgermeister Ralf Tebling an das Projekt: „Auch dank der Arbeit der Partner der Wirtschaftsregion ändern sich die Wanderungsbewegungen in der Region. Der Abwanderungstrend stagniert. Dies ist schon ein Erfolg. Dauerhaft, so Tebling, müsse die Region aber zum modernen und innovativen Wirtschaftsstandort werden und als solcher vermarktet werden. „Hier sind wir in den letzten Jahren ein gehöriges Stück weitergekommen.“

Die größten Potenziale im Havelland – so ist sich Landrat Roger Lewandowski sicher – sind die Menschen, die in dieser Region leben, arbeiten und sich oft engagieren. „Die Fielmann AG wäre nicht nach Rathenow gekommen, wenn es hier nicht dieses großartige Potenzial an Fachkräften gegeben hätte. Im westlichen Havelland und Brandenburg lässt es sich noch immer sehr gut naturnah leben, ohne auf Urbanität verzichten zu müssen.“

Start der zweiten Etappe der Kooperation von Brandenburg/Havel, Rathenow und Premnitz mit von links Stefen Scheller, Andreas Ernst, Dietlind Tiemann, Ronald Seeger und Ralf Tebling im Oktober 2016. Quelle: Jürgen Lauterbach

Die Zukunft haben die Protagonisten fest im Blick. Ronald Seeger: „Neben der Bewältigung der aktuellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wird uns das Thema Fachkräfte weiterhin begleiten. Die einzelnen Städte werden zudem ihre Hausaufgaben hinsichtlich der bedarfsgerechten Bereitstellung und Erneuerung der sozialen Infrastruktur bewältigen müssen.“

Firmen und Menschen

Roger Lewandowski setzt auf die Unternehmen und weitere Arbeitgeber wie Behörden. „Haben wir gute und moderne Unternehmen mit interessanten Arbeitsaufgaben, haben wir auch Menschen, die hier leben und arbeiten wollen. Wir müssen dabei die Naturschönheiten erhalten, aber ebenso für leistungsfähige Infrastrukturen sorgen.“

