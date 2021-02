Rathenow und das Westhavelland sind im Wintermodus

Rathenow

Seit einigen Tagen hat der Winter das Havelland fest in seinem eisigen Griff. Während die einen stöhnen über glatte Straßen und verspätete Züge, freuen sich die anderen an der weißen Pracht:. „Ich finds herrlich“, sagt Susanne Arndt, die gerade den Gehweg vor ihrem Grundstück in der Berliner Straße freiräumt. „Natürlich ist es ganz schön kalt, aber wir sind ja auch mitten im Winter.“ Weil es in den vergangenen Jahren so mild war, hätten viele mit einem solchen Einbruch nicht gerechnet. Aber wenn man sich entsprechend anziehe, könne man das kalte, klare Wetter richtig genießen.

Susanne Arndt räumt die Wege auf ihrem Grundstück frei. Quelle: Markus Kniebeler

Robert Godau macht es gar nichts aus, den Schnee vor seinem Grundstück am Kiefernweg in Premnitz beiseite zu räumen. Im Januar 2019 hat er das Eigenheim dort bezogen. „Ein richtiger Winter ist immer gut“, sagt er, „mein zweijähriger Sohn freut sich sehr über den Schnee.“ Der finde das Schlittenfahren richtig toll. Für die Kinder sei das Wetter jetzt super. Manche Autofahrer würden den starken Schneefall eher als Katastrophe ansehen, weiß der Premnitzer. Aber aus seiner Sicht sollte ein Winter eher so sein wie jetzt. Und da gehöre das Schneeschieben nun einmal dazu.

Mit dem Fotoapparat

Margit Semmler-Grade geht mit Begeisterung auf Fototour: „Was für ein Wintermärchen dürfen wir zurzeit erleben. So viele Leute in der Stadt und in der Natur rund um Rathenow habe ich selten gesehen.“ Sie waren zu Fuß, mit dem Schlitten oder per Ski unterwegs und haben die Winterlandschaft genossen. „Sehr viele lächelten glücklich und grüßten freundlich.“ Margit Semmler-Grade hofft, dass der Schnee noch ein wenig bleibt.

Verkaufsstände mit Glühwein und alkoholfreien Heißgetränken – das wäre es jetzt. Wahrscheinlich würden die Glühweinhändler das Geschäft ihres Lebens machen. Da steht der Lockdown dagegen. Also treffen sich Mario Gassel und Christiane Gerhold auf dem Märkischen Platz. Den Kaffee haben sie in der Bäckerei geholt. Die frische und klare Luft genießen sie – und sie freuen sich auf die kommenden Tage, an denen dann auch mal die Sonne rauskommen soll.

Besonders viel Spaß haben die Kinder in den Dörfern. In Neuwerder machten sich einige Mädchen und Jungen einen Spaß und hängten ihre Schlitten an einen Traktor. Der zog die johlenden Kinder durch das Dorf. Und auch die Rathenower entdecken ein altes Schlittenparadies wieder – den Weinberg. Hier war schon so mancher erwachsene Rathenower als Kind mit dem Schlitten unterwegs. Und damals soll es ja noch öfter solche Winter gegeben haben, wie wir ihn zurzeit hierzulande erleben.

So war es früher

„Früher hat die Feuerwehr eine Spritzeisbahn gelegt, wenn es so kalt war“, erinnert sich ein älterer Zeitgenosse. Richtig. Im Fontanepark durften Kinder nach Herzenslust rutschen. Das wäre natürlich möglich. Aber die Corona-Eindämmungsverordnung steht dem entgegen. Kinder dürfen sich nicht versammeln, Erwachsene ebenfalls nicht. Also gibt es 2021 zwar Winter aber keine Spritzeisbahn in Rathenow.

Winter im Westhavelland und die Temperaturen sacken auf Tiefstwerte weit unter Null Grad. Bei allem Spaß, den die Menschen in der Region bei Spaziergängen und Schlittenvergnügen haben – Autofahrer sollen in den kommenden Tagen gut aufpassen, wenn sie unterwegs sind.

Von Markus Kniebeler. Bernd Geske, Christin Schmidt und Joachim Wilisch