Rathenow

Der Gang zum Rathenower Amtsgericht am Dienstagnachmittag war Karsten W. äußerst unangenehm. Der 42-Jährige musste sich wegen Diebstahls in zwei Fällen verantworten und hatte bereits im Ermittlungsverfahren ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Vor einer Strafe schützte ihn das aber nicht. Richter Robert Ligier verurteilte den Mann aus dem Jerichower Land zu neun Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu zwei Jahren Bewährung. Zudem muss Karsten W. 700 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.

Anzeige

100 Videospiele im Premnitzer Edeka geklaut

W. saß vor Gericht, weil er im November und Dezember des vergangenen Jahres versuchte, in der Edeka-Filiale in Premnitz insgesamt 100 Videospiele zu klauen. Zunächst hatte er am 11. November gegen 8 Uhr den Einkaufsmarkt aufgesucht und etwa 60 Spiele im Wert von rund 1400 Euro wahllos in seinen Rucksack gepackt. Als er die Kasse passierte, sprach ein Zeuge Karsten W. an, der daraufhin flüchtete. Der Zeuge konnte aber den Rucksack des Täters greifen.

Einen Monat später suchte Karsten W. erneut den Edeka-Markt auf. Dieses Mal steckte er 40 Computerspiele in seinen Rucksack. Wieder wurde er erwischt und flüchtete. Am Bahnhof stellten Zeugen den Mann. „Mein Mandant befand sich damals an einem persönlichen Tiefpunkt. Vieles in seinem Leben brach zusammen. Sein Vater starb, seine Frau trennte sich von ihm und auch mit seiner Tochter gab es Konflikte“, erklärte der Verteidiger dem Gericht.

Das alles habe Karsten W. psychisch belastet. Er gab sogar seinen Job als Busfahrer auf, weil er die Verantwortung nicht mehr übernehmen konnte. In dieser Situation habe er sich seiner Leidenschaft, den Computerspielen, gewidmet und in einer naiven Art einen Diebstahl begangen. Es sei offensichtlich gewesen, dass er erwischt wird, so der Anwalt.

Anwalt: Karsten W. hat die Kurve bekommen

„Aus meiner Sicht hat er inzwischen die Kurve bekommen. Seine Frau ist zu ihm zurückgekehrt und er hat seit Juli eine neue Arbeit, die ihn sehr erfüllt“, beteuerte der Verteidiger. Karsten W. fügte hinzu: „Es war sehr schwer, meiner Tochter zu beichten, dass ich heute hier sitze und großen Mist gebaut habe.“

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Karsten W. vor Gericht saß. Wie der Auszug aus dem Bundeszentralregister zeigt, beging W. in den letzten zehn Jahren mehrere Diebstähle. Zuletzt wurde er zu 2000 Euro Geldstrafe vor dem Amtsgericht Burg für eine Tat im November 2019 in Oschersleben verurteilt.

Aufgrund des umfassendes Geständnisses verzichtete Robert Ligier dieses Mal auf Zeugen. Die Staatsanwältin plädierte nach den Ausführungen des Anwalts auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ausgesetzt zur Bewährung und der Auflage, 700 Euro an die Staatskasse zu zahlen. Der Richter erhöhte das Ganze in seinem Urteil um einen Monat.

Das Urteil des Amtsgerichts Burg bezog Robert Ligier in das Strafmaß mit ein. Karsten W. erklärte noch vor Gericht, dass er das Urteil annimmt und kein Rechtsmittel einlegen wird.

Von Christin Schmidt