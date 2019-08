Tickets zu 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Außerdem gibt es eine Familienkarte für 40 Euro – gültig für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 17 Jahre.

Eintrittskarten erhält man auch im Vorverkauf im Besucherzentrum des Optikparks Rathenow auf dem Mühlenhof.

Freikarten: Die Märkische Allgemeine verlost unter ihren Lesern drei mal zwei Eintrittskarten für die Serenade unterm Sternenhimmel.

Folgende Frageist zu beantworten: „In welchem Jahr gab es zum ersten Mal eine Serenade unterm Sternenhimmel in Rathenow?“

Die Antwortensind per E-Mail zu senden an rathenow@maz-online.de. Fax: 03385-529820. Adresse: MAZ, Berliner Straße 59 in Rathenow. Bitte Name, Anschrift und Telefonnummer angeben. Gewinner werden benachrichtigt.

Einsendeschluss ist der 12. August, 24 Uhr.