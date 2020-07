Rathenow

Die Coronakrise hat auch die Stadt Rathenow schwer getroffen. Doch trotz Mindereinnahmen in Millionenhöhe bleibt in diesem Jahr die Förderung sozialer Vereine und Institutionen auf dem Niveau des Vorjahres.

Wie 2019 werden in diesem Jahr 22000 Euro ausgereicht. Nutznießer sind Verbände der freien Wohlfahrtspflege, gemeinnützige soziale Einrichtungen und Selbsthilfegruppen.

Anzeige

Vorschlag der Verwaltung

Die Verwaltung hatte im letzten Bildungsausschuss eine Vorschlagsliste vorgestellt, die von den Mitgliedern des Ausschusses gutgeheißen wurde (5 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen). Und da der Rathenower Haushalt mittlerweile genehmigt ist, kann das Geld nun verteilt werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Der größte Batzen – 10000 Euro – geht wie in den Jahren zuvor an das Frauenhaus. Von dem Geld sollen die Betriebskosten beglichen werden, die in der Einrichtung anfallen. Das Frauenhaus sei das einzige seiner Art im Havelland, begründete Katrin Rentmeister, Leiterin des Sachgebiets Öffentlichkeitsarbeit, Kultur, Jugend und Sport im Rathenower Rathaus. Dass es an der Wichtigkeit der Aufgabe keinen Zweifel gibt, zeigten die Abgeordneten mit ihrem einstimmigen Votum.

Geld für Träger der Wohlfahrtspflege

Weitere 10400 Euro werden auf die großen Träger der freien Wohlfahrtspflege verteilt. So erhält die Volkssolidarität einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1850 Euro für ihre Begegnungsstätte Fidelio im Friedrich-Ebert-Ring.

Mit 2500 Euro wird die Rathenower Tafel unterstützt. 2000 Euro erhält die Spirellibande, die den Schülern der Weinbergschule ein gesundes Frühstück kredenzt. Betriebskostenzuschüsse gibt es außerdem für die Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe (950 Euro), die Awo-Begegnungsstätte (850 Euro), die Diakonie/Bündnis für Familie (1700 Euro) sowie den Blinden- und Sehbehindertenverband (250 Euro).

Außerdem können 16 Rathenower Selbsthilfegruppen – die Palette reicht von der SHG „Schlaganfall“ bis zur SHG „Trauerbewältigung“ – mit je 100 Euro Unterstützung rechnen.

Von Markus Kniebeler