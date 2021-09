Rathenow

An kaum einen anderen Tag können sich so viele so genau erinnern wie an den 11. September 2001. Die MAZ hat Männer und Frauen aus dem Westhavelland gefragt, wie sie die Anschläge in New York vor genau 20 Jahren erlebt haben. Sie erzählen, wie sie von den schrecklichen Ereignissen erfuhren und was es für sie persönlich bedeutete. Catrin Seeger, Leiterin des Frauenhauses in Rathenow: „Dieses Datum löst in mir viel aus. Meine Mama ist am 11. September geboren und am Tag der Anschläge feierte sie ihren 71. Geburtstag. Ich habe gerade noch einmal in meinem Kalender von damals nachgeschaut, es war ein Dienstag. Ich war damals noch Kreistagsabgeordnete für Pro Rathenow und im Kalender steht der Termin für eine Mitgliederversammlung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob die noch stattfand. Ich weiß nur noch, dass ich wieder lange im Frauenhaus war und deshalb tagsüber keine Nachrichten gesehen oder gehört hatte. Als ich am Abend nach Hause kam, lief der Fernseher, ich sah die Bilder und konnte es gar nicht begreifen.

„Als wäre es gestern gewesen“

Ich habe es also relativ spät mitbekommen, genau wie damals die Maueröffnung. Was wirklich krass war, war diese Schockstarre, die diese Anschläge auslöste. Das so etwas überhaupt möglich ist. Das Lied der Sängerin Enya „Only time“ verbinde ich eng mit diesem traumatischen Ereignis. Immer wenn ich es höre, sehe ich, wie die Flugzeuge in die Twin Tower krachen. Damals dachte man gleich, jetzt geht ein Krieg los und angesichts der aktuellen Zustände in Afghanistan bekommt man wieder Angst, dass sich so etwas wiederholen könnte.

Besonders betroffen hat es mich gemacht, als ich 2016 das erste Mal am 9/11 Memorial in New York stand, in die Krater schaute und die vielen Namen las - das war Gänsehaut pur. Ich kann gar nicht beschreiben, wir mir da zumute war. Es ist einfach unbegreiflich. Und obwohl es schon 20 Jahre her ist, wenn man daran zurückdenkt, fühlt es sich an, als wäre es gestern gewesen.“

Feuerwehrleute nähern sich den Überresten des World Trade Centers inmitten staubbedeckter Straßen, nachdem die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York durch den Einschlag zweier Flugzeuge bei einem Terroranschlag in sich zusammengestürzt waren und viele Menschen getötet hatten. Quelle: Ciaran Dougherty

Manfred Heinrich aus Rathenow hat am 11. September 2001 fast den ganzen Tag auf der Straße verbracht. Es war im Außendienst und stets viel unterwegs. Inzwischen ist er im Ruhestand. „Ich habe die erste Meldung im Autoradio gehört“, erinnert er sich. Diese Nachricht habe er zunächst gar nicht fassen können. „Es war irreal.“ Zuhause angekommen, wurde der Fernseher eingeschaltet – wie wohl in sehr vielen anderen Haushalten in Rathenow auch. „Wer hat denn damit gerechnet, dass Terroristen mit zwei Passagierjets in ein Hochhaus fliegen?“ Die Befürchtung, dass es nun einen Krieg geben könnte, in den auch Deutschland hineingezogen wird, hatte Manfred Heinrich wenige Tage danach. Jetzt, da die Bilder des 11. September 2001 wieder überall zu sehen sind, werde einem zudem klar, wie schnell die Zeit vergangen ist.

Der 11. September: „Das Leid der Familien“

Klara Erlenbach aus Rathenow war einige Tage vor dem 11. September 2001 volljährig geworden. „Ich war 18 und voller Träume.“ Sie erinnert sich, dass sie von dem Anschlag am Abend in den Nachrichten erstmals hörte. „Ich war irgendwo in Berlin unterwegs. Da ich zu dem Zeitpunkt auf einen Studienplatz gewartet habe, waren meine Freundinnen und ich ganz auf Freizeit eingestimmt.“ Nachdem sie von dem Anschlag erfahren hatte, ging ihr vor allem das Leid der Familien durch den Sinn. „Unzählige Menschen haben einen Angehörigen verloren, manche auch mehr. Das fand ich ganz schlimm.“ Und genau das sind die Gedanken, die sie heute noch bewegen.

Ingo Möhring, Konditor- und Bäckermeister in Rathenow: „Ich war an diesem Tag in Potsdam zu Meisterprüfungen und stand gerade auf dem Parkplatz als wir im Radio die Meldung hörten. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich begriff, was passiert war. Man dachte, jetzt geschieht etwas ganz Schlimmes, auch der Gedanke an einen dritten Weltkrieg war da. Zugleich konnte man es nicht glauben, weil es so mächtig, so furchtbar war.

Die ersten Aufnahmen der brennenden Türme sah ich noch bei einem Freund in Potsdam im Fernsehen. Ich bin dann aber frühzeitig nach Hause gefahren, weil ich bei meiner Familie sein wollte und man nicht wusste, was nun noch passiert.

Im Hinterkopf hatte ich zudem den Gedanken, dass ich in drei Tagen nach Japan fliegen wollte, eine einmalige Gelegenheit extra für Handwerker. Am Abend lief ständig der Fernseher, ich habe mit vielen Menschen telefoniert und am nächsten Tag in der Bäckerei Trauerflor angebracht. Man wusste inzwischen, das fast 3 000 Menschen gestorben waren.

11. September: „Wie Menschen in den Tod springen“

Ich bin dann am 14. September nach Japan geflogen und habe mich so wie noch nie von meiner Familie verabschiedet. Wir dachten, es könnte sein, dass wir uns nie wiedersehen. Ich habe zum ersten Mal ein Testament geschrieben. Zum Abschied heulten wir wie die Schlosshunde, aber ich wollte dennoch fliegen, weil man eine solche Gelegenheit nur einmal bekommt. Im Flieger holte ich mir dann die New York Times, in der ein Bild abgedruckt war, das zeigt, wie Menschen aus den brennenden Türmen in den sicheren Tod springen. Dieses Bild werde ich nie vergessen.“

Reinhard Lüde aus Rathenow ist Rentner und kann sich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. „Ich saß in der Küche und habe alles am Fernseher live mit erlebt. Man konnte ja die Livebilder sehen. Ich war entsetzt und bin gleich gerade rüber in die Bäckerei gelaufen, wo meine Frau arbeitete, um ihr davon zu berichten. Sie konnte das gar nicht richtig glauben. Zu Hause habe ich dann wieder bis zum späten Abend Nachrichten geschaut und vor Aufregung eine Zigarette nach der anderen geraucht. Heute bin ich Nichtraucher“, erzählt Reinhard Lüde.

Marion Teruel Dominguez ist Rentnerin aus Rathenow und hat den Tag so erlebt. „Ich war an diesem Tag doll krank. Meine Freundin hat mich angerufen und gesagt, ich solle den Fernseher anmachen und schauen, was da passiert ist. Ich habe erst gedacht, dass sei ein Scherz. Ich hätte mir so etwas nie vorstellen können. Ich habe dann noch ganz oft an dem Tag mit meiner Freundin telefoniert. Wir konnten es nicht fassen, was da passiert ist. Ich war einfach nur sprachlos wie die ganze Welt an diesem Tag. Bis spät in die Nacht und noch an den darauffolgenden Tagen habe ich das Geschehen am Bildschirm verfolgt“, erzählt Marion Teruel Dominguez.

Von Christin Schmidt, Joachim Wilisch, Jürgen Ohlwein