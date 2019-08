Rathenow

Totgesagte leben länger. Wenn dieser vielleicht makabere Spruch Sinn hat, dann im Zusammenhang mit der Seeger-Grundschule in Rathenow-West. Wie oft war diese Schule auch von den Kommunalpolitikern bereits abgeschrieben? Und wie oft wurde sie am Netz belassen? Das scheinen Debatten aus einer anderen Zeit zu sein – und doch sind sie noch nicht so lange her.

Neue Ankerfunktion

Der Bestand der Seeger-Grundschule wird nicht mehr angetastet. Vielmehr soll sie über den reinen Schulbetrieb zum Stadtteilzentrum werden – mit Ankerfunktion.

So fing alles an

Als vor 100 Jahren, im Jahre 1908, in der Pfarrer-Fröhlich-Straße neue Schule eröffnet wurde, war daran noch nicht zu denken. Warum wurde eine neue Schule gebaut? Ende des 19. Jahrhunderts gab es Schulen in Steckelsdorf, Göttlin und Grütz. Im Jahre 1884 gehörten zum Siedlungsgebiet Gebhardtshof (jetzt Rathenow-West) 91 Personen, deren Kinder die Schule in Steckelsdorf besuchen mussten.

Immer mehr Einwohner

Während des Schleusenbaues und danach fand eine umfassende Bebauung statt. 1904 hatte die Siedlung schon rund 300 Einwohner. 1903 erklärte sich der Gutsbesitzer Otto Seeger bereit, ein Schullokal mit Lehrerwohnung (heute Clara-Zetkin-Straße 28) kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Einschulung Otto Seeger Grundschule Rathenow West im Jahr 2017 Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

1908 wurde durch den Maurermeister Rüthnick aus Rathenow das erste Schulhaus mit zwei Klassenräumen und zwei Lehrerdienstwohnungen erbaut. Die untere Dienstwohnung war für den verheirateten Lehrer Herrmann Oelhoff bestimmt. Im oberen Stockwerk befand sich die Wohnung für den unverheirateten Lehrer Fritz Rohkrämer.

Umfangreiche Chronik

Zum 1. April 1916 wurde der Lehrer Willy Zimmermann an der Schule angestellt. Herrn Zimmermann haben wir die umfangreiche und aussagekräftige „Orts- und Schulchronik Gebhardtshof / Neue Schleuse 1897-1953“ zu verdanken. Im Jahre 1920 ließ er den Schulhof mit einigen Ahornbäumen bepflanzen, da im Hochsommer keine schattigen Stellen vorhanden waren. Zwei dieser Ahornbäume spenden unseren Schulkindern auch heute noch Schatten und Kühlung. Im Herbst zeigen sie eine herrliche Laubfärbung.

Mehr Lehrer, mehr Schüler

Die Schülerzahl war stets steigend, so dass 1924/25 sieben Lehrer an der Schule waren. Bemerkenswert sind die Aufzeichnungen über Wandertage und andere zahlreiche außerunterrichtliche Aktivitäten, die zwischen 1918 und 1939 auf dem Lehrplan standen.

Nach dem Krieg

Es gibt wenige Informationen über den Schulbetrieb in den Jahren des Krieges und der Zeit gleich nach 1945. Nach dem Krieg wuchs die Schülerzahl durch die Kinder der Umsiedler, und so wurden viele Neulehrer eingestellt. 1946 wurden die Räume im Jugendheim auf dem Sportplatz für den Unterricht genutzt.

Die Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West. Quelle: Kniebeler, Markus

Im Rahmen der Pionierarbeit hatten sich ein Chor, eine Volkstanz- sowie eine Laienspielgruppe gegründet, die viele Veranstaltungen umrahmten. Sportveranstaltungen, Schnitzeljagden, Geländespiele und Wochenend-wanderungen prägten das außerunterrichtliche Schulleben. Der Lehrer Horst Kleinsteuber erzielte mit seinen Schülern viele sportliche Erfolge für die Schule. Er war es auch, der 1951 an der Badeanstalt am Baumschulenweg mit Schülern ein Lager aus Strohhütten aufbaute.

Der Verbindungsbau

1964 wurde ein polytechnisches Kabinett im Gebhardtshof durch Umbau einer Scheune wiederum in Eigenleistung errichtet. Weil 1971 die Kapazität der Schule nicht mehr ausreichte, wurden die Klassen 1 bis 3 und 6 mit Schülern aus den Dörfern an die neuerbaute „Erich-Weinert-Oberschule“ abgegeben. Im Jahre 1975 wurden die beiden alten Schulgebäude miteinander verbunden.

Neue Turnhalle

1978 wurde die Schulturnhalle in Betrieb genommen. Heinz Goldau übernahm die Leitung der Schule, die er bis 1994 führte. Mit der gesellschaftlichen Wende 1989 änderte sich auch die Schulstruktur. Seit dem Schuljahr 1991/92 ist die Schule eine Grundschule, die ab 1994 bis 2006 von Helga Herrmann geleitet wurde. Zur Zeit leitet Ralph Stieger die Schule.

Ralph Stieger, Leiter der Otto-Seeger-Grundschule Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Sie besitzt in ihrem Stadtteil eine hohe Integration und ist aus Rathenow nicht wegzudenken.

Von Joachim Wilisch