15 Jahre Landesgartenschau – was in Rathenow davon geblieben ist

Rathenow/Premnitz/Stölln

Am Donnerstag sind es auf den Tag genau 15 Jahre. Am 22. April 2006 wurde die Landesgartenschau (Laga) eröffnet. „Den Farben auf der Spur“ lautete das Motto und der Laga-Park am Schwedendamm bildete mit dem Mühleninnenhof und dem Weinberg auf der anderen Seite die Kulisse für die dritte Gartenschau des Landes Brandenburg.

Neun Jahre danach waren der Park am Schwedendamm und der Weinberg schon wieder Kulisse einer Blumenshow. „Von Dom zu Dom – das blaue Band der Havel“ lautete das Motto der Bundesgartenschau, die erstmals nicht in einer Stadt allein, sondern in einer ganzen Region ausgetragen wurde. Nur so war es möglich, Rathenow zur Buga-Stadt zu machen.

Es ging voran

Zwei Gartenschauen brachten Rathenow einen mächtigen Entwicklungsschub. „Das wäre ohne diese beiden Großereignisse nicht möglich gewesen“, weiß Ronald Seeger (CDU). Der Bürgermeister hatte das Glück, sowohl zur Erföffnung der Bundesgartenschau als auch zuvor schon zur Landesgartenschau die Geschicke der Stadt zu lenken. Der Weinberg bekam ein neues Wegesystem, der Bismarckturm wurde saniert, das alte Mühlengebäude im Mühleninnenhof konnte saniert werden und ist nun ein kleines Museum.

Der Mühleninnenhof wurde zum Open-Air-Standort, wo sich bekannte Musiker ein Stelldichein gaben: Andrea Berg, PUR, Suzi Quatro und viele andere. Unvergessen ist die erste „Serenade unterm Sternenhimmel“ im Park. In den Jahren danach war das der Publikumsmagnet überhaupt. Das ging so weit, dass es Jahre gab, in denen der Park schon fast zu voll war.

Ein Kirchenpavillon in Rathenow auf dem Buga Gelände hinter bunten Blumen. Quelle: Bernd Settnik

Was aber in Rathenow nach der Landesgartenschau gelang, das funktionierte nicht überall. Aus dem Laga-Park wurde der Optikpark und die Rathenower hatten fortan eine grüne Lunge in der Stadt mit vielen Attraktionen. Bei günstigen Eintrittspreisen zog es nicht nur Rathenower und Interessierte aus dem der näheren Umgebung in den Park – Gäste kamen aus ganz Deutschland.

Gut geworben

Zu verdanken war das auch einer geschickten Werbestrategie. Der ehemalige Beigeordnete der Stadt, Hans-Jürgen Lemle, der jetzt im einstweiligen Ruhestand ist, hatte die Geschäftsführung der Laga-GmbH übernommen, als sich im Jahr 2003 andeutete, dass die Stadt mit ihren Geschäftsführern aus der Fremde nicht weiter kam.

Über die in Gartenschauen erfahrene Agentur Runze und Casper kam Joachim Muus nach Rathenow. Auf der Grünen Woche in Berlin, auf der Tourismusbörse, in überregionalen Zeitungen – überall wurde für die Laga geworben und später für den Optikpark. Das große Glück für die Stadt Rathenow: Joachim Muus kam nach einem kurzen Intermezzo in Oranienburg nach Rathenow zurück und blieb bei der Optikpark GmbH bis zu seiner Pensionierung. Später auch als Geschäftsführer.

Landesgartenschau in Rathenow. Quelle: Thomas Uhlemann

Schon kurz, nachdem die Landesgartenschau im Oktober 2006 ihre Pforten geschlossen hatte, merkten die Rathenower, welch außergewöhnlichen Sommer sie erleben durften. Die Stadt war offen, freundlich und immer voller Menschen. Die Menschen, die schon oft dafür kämpfen mussten, mit der Region nicht abgehängt zu werden, waren plötzlich etwas wert. Diese Wertschätzung machte vor allem der ehemalige Ministerpräsident Matthias Platzeck immer wieder deutlich. Und als in einem Jahr die finanzielle Lage der Stadt Rathenow dramatisch wurde, da kam er zur Mühlenweihnacht – seit 2006 ein beliebtes Adventsereignis – und sagte: „Liebe Leute, macht nicht den Optikpark kaputt. Das ist so eine tolle Sache. Wir finden Lösungen.“

Neue Saison eröffnet

Die wurden gefunden. Zwar musste der Optikpark fortan mit deutlich weniger Geld wirtschaften – aber er war am Netz. Die neue Saison wurde gerade eröffnet und inzwischen wegen Corona auch schon wieder unterbrochen.

Bereits Weihnachten 2006 wurden die ersten Ideen für die Regionen-Bundesgartenschau an der Havel entworfen. Protagonisten: Professor Klaus Neumann, der Rathenower Ehrenbürger Klaus Eichler, Hans-Jürgen Lemle und die damalige Brandenburger Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann. Mit im Boot waren die Bürgermeister Wallenta (Premnitz) und Poloske (Havelberg) sowie Amtsdirektor Gerd Jendretzky (später Jens Aasmann).

Der Buga-Standort in Premnitz. Quelle: Thomas Uhlemann

Es würde nicht leicht werden, das unter einen Hut zu bringen. Jeder Standort für sich war eine Attraktion. In Rathenow wurde der Optikpark aufgewertet, zum Weinberg wurde eine neue Brücke gespannt und der Weinberg wurde zum zweiten Standort der Buga in Rathenow. Besonders prächtig: die Dahlienarena. Besonders: das Café unter dem Bismarckturm. Arena und Café gibt es nicht mehr – leider!

Attraktiv waren die Orte also – aber wie sollten die Besucher gelenkt werden? Mit Zügen, Bussen, zu Wasser – eine Königslösung gab es nicht. So waren die meisten Gäste, die mehrere Standorte besuchten, mit dem Auto unterwegs. Das lohnte sich schon deshalb, weil der Buga-Park in Premnitz, zum großen Teil direkt an der Havel gelegen, klein, aber schön war. Ebenso Stölln mit Kirche und Fliegerpark sowie Lilienthal-Centrum.

Ausgangspunkt und Abschluss waren die Städte Brandenburg an der Havel und Havelberg.

Hübsche Kleinigkeiten

Es waren die Kleinigkeiten, die nicht gleich auf den ersten Blick auffielen. Zum Beispiel bunte Blumenbänder entlang der Straßen, welche die Orte mit Buga-Kulissen verbanden. Eine besondere Art von Wegweiser.

In Rathenow war die Buga-Nachnutzung weitgehend geklärt. Der Optikpark blieb erhalten. Problematisch war es, Optikpark und Weinberg als Einheit zu gestalten. Das gelang letztendlich nicht ganz. In Premnitz blieb die Bummelmeile an der Havel bestehen und auf dem Eingangsgelände wurde später das Gesundheits- und Familienzentrum errichtet. In Stölln sind Lilienthal-Centrum und Fliegerpark noch für die Besucher da.

Bundesgartenschau in Stölln an der Lady Agnes. Quelle: Buga Zweckverband

15 Jahre nach der Landesgartenschau und sechs Jahre nach der Bundesgartenschau: Es war ein Glücksfall für die Region, beide Großereignisse auf dem Terminkalender zu haben. Und die Rathenower haben – nachdem ihre Stadt ansehnlicher geworden ist – keinen Grund mehr, sich zu verstecken.

Bekannte Gesichter in Beelitz

Sicher ist aber auch eines: Noch eine Gartenschau wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Im kommenden Jahr sind die Rathenower nach Beelitz eingeladen. Dort werden sie vielleicht auf einen alten Bekannten treffen: Joachim Muus, der dort den Ruhestand mit dem Unruhestand des Projektleiters getauscht hat.

Von Joachim Wilisch