Rathenow

Auf eine lebhafte Frühlingsgalerie können sich in diesem Jahr die Rathenower freuen. Am Wochenende, 9. und 10. April, ist es wieder so weit, dann wartet auf die Gäste in der Innenstadt ein buntes Programm. Die Geschäfte werden zudem bis in die Abendstunden hinein offen sein. Die Frühlingsgalerie wurde diesmal von der Stadtverwaltung und Geschäftsinhabern organisiert.

Seit 2005 hat sich das Event zu einem Fest entwickelt, das zwei Tage lang Handwerk, Kunst und Einkaufen miteinander vereint. Jahrelang war Manfred Rücker als Veranstalter verantwortlich. Diesmal wäre die Frühlingsgalerie fast ausgefallen. Rücker war abgesprungen, doch kurzerhand haben sich Akteure gefunden, die einsprangen, um etwas für die Rathenower zu organisierten.

Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt

„Als wir von der spontanen Absage erfuhren, haben wir uns mit den Geschäftsinhabern in der Innenstadt in Verbindung gesetzt, um zu besprechen, wie man die Frühlingsgalerie kurzfristig retten kann“, beschreibt Bürgermeister Jörg Zietemann die Situation. Franziska Rahn von der Stadtverwaltung hat dazu dann zahlreiche Gespräche mit Kunsthandwerkern und Töpfern geführt.

Töpferarbeiten und Frühlingsblumen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zehn Töpfer und sechs Kunsthandwerker haben sich schließlich für den Töpfer- und Kunsthandwerksmarkt angemeldet. Sie werden an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr ihre Produkte auf dem Märkischen Platz anbieten. Zu ihnen gehören auch ein Drechsler, ein Seifensieder, ein Makramee-Hersteller und ein Korbflechter.

Attraktionen für Kinder

Es wird auch Attraktionen für Kinder geben. Der Illusionsmaler Enrico Schönfeld bastelt mit den Kleinen in einem Mittelalter-Zelt. Außerdem gibt es Mitmach-Aktivitäten beim Torwandschießen, Bungeejump, Ballwurfspiele und ein Karussell für die Jüngsten.

Enrico Schönfeld bastelt mit Kindern im Mittelalter-Zelt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Alle Shopping-Fans können sich am Sonntag, 10. April, von 13 bis 18 Uhr auf einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. „Wir hoffen auf viele Kunden. Schon für Samstag haben die meisten beteiligten Geschäfte ihre Öffnungszeiten verlängert. Im City-Center baut am verkaufsoffenen Sonntag der Kinder- und Jugendtreff ,Freizeithaus Mühle’ eine Bastelstraße auf“, erzählt Janine Fürstenberg vom Modegeschäft Janine B.

Frühlingsgalerie ist Opening-Veranstaltung

Für Petra Sandbrink vom gleichnamigen Modehaus ist es wichtig, dass die Veranstaltung im Wohnzimmer der Rathenower, in der Innenstadt, stattfindet. „Die Frühlingsgalerie ist jedes Jahr die Opening-Veranstaltung. Viele der Künstler, die bei uns in den Geschäften ausstellen, sind schon ganz aufgeregt. Dazu gehören bekannte Künstler und Künstlerinnen aus den Vorjahren, aber auch einige neue und junge Talente.“

Insgesamt stellen 30 Künstler ihre Werke in der Frühlingsgalerie aus. 28 von ihnen nehmen am Kunstwettbewerb teil. Wie jedes Jahr können die Besucher die Kunstwerke in den Geschäften einiger Einzelhändler anschauen und bewerten. Dazu liegen Flyer aus. Hier kann man seinen Namen, Anschrift und die Nummer seines Lieblingsbildes eintragen und abgeben.

Auch in diesem Jahr hoffen die Töpfer und Kunsthandwerker auf viele Kunden bei der Frühlingsgalerie. Quelle: Jürgen Ohlwein

Jury- und Publikumspreis

Es wird wieder zwei Preise geben. Der Jurypreis wird von einer Jury vergeben, in der Akteure aus Kunst, Kultur und Unternehmerschaft vereint sind. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält einen Gutschein für Künstlerbedarf im Wert von 100 Euro. Der Name wird Sonntag um 16 Uhr auf dem Märkischen Platz bekannt gegeben.

Wer den Publikumspreis für das am meisten gewählte Lieblingsbild erhält, wird in der Woche darauf verraten. Der oder die Ausgewählte darf sich auf eine Ausstellung im Rathenower Rathaus freuen. Aber auch die Teilnehmer, die sich an der Bewertung der Kunstwerke beteiligt haben, gehen nicht leer aus. Drei von ihnen erhalten per Auslosung einen 50-Euro-Stadtgutschein.

Mode-Präsentation wenn das Wetter mitspielt

Ein weiteres Highlight gibt es am Sonntag um 14 Uhr vor dem Modehaus Sandbrink. „Wir haben eine kleine Mode-Präsentation mit den neuen Frühlingstrends geplant. Die Modells freuen sich schon. Das findet aber nur statt, wenn das Wetter mitspielt“, erklärt Petra Sandbrink.

„Die Frühlingsgalerie lädt die Rathenower ein, in der Stadt zu verweilen. So konnten wir in den letzten Jahren beobachten, wie die Besucher sich Zeit nahmen und vor den Geschäften stehen blieben, um die Kunstwerke ganz in Ruhe anzuschauen“, sagt Antje Wendt vom Modehaus Wendt. Für das leibliche Wohl der Flaneure sorgen unter anderem die Gaststätten American Monster und Dunckers.

Von Jürgen Ohlwein