Polizeibeamte bemerkten in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr in der Rathenower Innenstadt einen offensichtlich stark alkoholisierten 17-jährigen Jugendlichen, der auf sein Fahrrad steigen wollte. Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass er in seinem Zustand nicht fahren dürfte, woraufhin der Jugendliche beleidigend wurde.

Als er dennoch auf sein Fahrrad zu steigen versuchte, stoppte ihn ein Polizeibeamter. Dagegen wehrte sich der 17-Jährige massiv und versuchte, den Beamten zu beißen. Der wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Er blieb dienstfähig.

Bei dem 17-Jährigen wurde zunächst eine Blutprobe durchgeführt und dann wurde er nach Rücksprache mit einem Arzt in einer Fachklinik untergebracht, da ein gesundheitliches Problem als Grund für seinen Handlungen nicht ausgeschlossen werden konnte.

