17. Juni 1953: Daran erinnern sich Zeitzeugen in Rathenow

Was die Fahnen, die am Donnerstag am Rathaus und an anderen öffentlichen Gebäuden aufgezogen wurden, zu bedeuten hatten – nicht mehr jeder Rathenower weiß das. Diejenigen, die den 17. Juni 1953 miterlebt hatten, erinnern sich. Gedenken an den Arbeiteraufstand in der DDR. Die Unzufriedenheit hatte auch Arbeiter in Rathenow erfasst. Und doch verlief der Protest, der in Rathenow ebenso zurückgedrängt wurde wie in anderen Städten der DDR, ganz anders.

Am Ende des Tages gab es einen Toten. Wilhelm Hagedorn wurde am 17. Juni 1953 zu Tode geprügelt. Es war ein Lynchmord. Und es gibt, in der Bewertung sind sich viele Historiker einig, keine Ausrede. Wilhelm Hagedorn mag durch sein Verhalten den Hass der Rathenower auf sich gezogen haben. Was ein wütender Mob an dem Tag mit ihm anstellte, rechtfertigt das nicht.

Mit Zettel und Stift

Wer war Wilhelm Hagedorn? Geboren 1894 in Rhinow, arbeitete er als Melker und Landarbeiter. Er trat in die KPD ein und wurde von den Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager gebracht. Hagedorn überlebte und war nach Kriegsende drei Jahre bei der politischen Leitung der Polizei angestellt. Später gehörte er zum Betriebsschutz für die HO-Läden in Rathenow. Hagedorn hatte sich – so heißt es –, im Jahr 1951 in der Gaststätte „Wernecke“ in der Curlandstraße damit gebrüstet, er habe an die 300 „Faschisten“ und „Agenten“ entlarvt und einsperren lassen. Hagedorn war Antifaschist. Bei SA-Aufmärschen, so heißt es bei Gabi Schnell, einer Zeitzeugin, soll er sich die Namen der Anführer notiert haben. Nach 1945 verriet er die Namen dem russischen Geheimdienst. Zudem, so wird behauptet, habe er zahlreiche andere Personen verraten.

Wilhelm Hagedorn wurde zu Tode gehetzt. Quelle: unbekannt

17. Juni 1953 in Rathenow: Mit Beginn der Frühschicht treten die Arbeiter der Rathenower Optischen Werke (ROW) in den Streik. Um 7.10 Uhr versammelt sich die Belegschaft auf dem Werkshof und hält eine Protestversammlung ab. Bald bilden die Arbeiter einen Demonstrationszug und marschieren in das Stadtzentrum. An der Spitze des Zuges fährt ein Traktor. In der Nähe des Stadthauses werden Rufe nach dem einstigen Bürgermeister Paul Szillat laut. Der ehemalige Sozialdemokrat war in Rathenow sehr beliebt.

Immer mehr Protest

In der Stadt, deren Straßen sich nun mit Protestierenden und Demonstranten immer mehr füllten, trat dann auch Wilhelm Hagedorn in Erscheinung. Er hatte Stift und Zettel parat und notierte sich Namen von Personen, die an den Demonstrationen teilnahmen.

Er stand nach übereinstimmenden Aussagen vor dem HO-Kaufhaus. Und nun entlud sich der Zorn. Eine mörderische Hetzjagd begann. Hagedorn wollte sich in die Molkerei retten. Doch die Menge stellte ihn erneut. Hagedorn war bereits verletzt. Am Hafen wurde Hagedorn ins Wasser gestoßen. In einem Boot warteten Männer, sie wollten ihn ertränken. Er konnte nicht schwimmen und hielt sich am Boot fest. Die Männer schlugen mit dem Paddel auf ihn ein und drückten Hagedorns Kopf unter Wasser.

Wo Touristen unterwegs sind, spielte sich am 17. Juni 1953 ein Drama ab. Quelle: Jürgen Ohlwein

Irgendwie rettete er sich zum Ufer. Er wurde in ein Polizeiauto gezerrt und im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Ortwin Müller, Jürgen Bleick und Bernhard Gottschalk erlebten den 17. Juni — damals im Teenager-Alter — aktiv im Westhavelland. Bei einer Podiumsdiskussion im Kulturzentrum erinnerten sie sich 2013 an den 17. Juni 1953. Der gebürtige Grützer Ortwin Müller wurde nach seiner Maurerlehre 1952 vom Rathenower Kreisbaubetrieb übernommen und arbeitete 1952/1953 in Premnitz. Er schloss sich den Demonstranten an, die am Vormittag Richtung Kunstseidenwerk liefen. Vor der alten Kantine versammelten sich alle. Die Kundgebung lief ziemlich friedlich ab. In Rathenow rissen die Ereignisse Bernhard Gottschalk und Jürgen Bleick mit. Sie wurden Zeugen der Jagd auf Hagedorn.

Geschichten der Hagedorn-Opfer

Stadthistoriker Wolfram Bleis kennt aber auch die Geschichten der Familien und Personen, die Hagedorn verraten hatte. „Diese Menschen haben Schlimmes durchmachen müssen“, sagte Bleis bei der Podiumsveranstaltung. Ein Lynchmord sei nicht zu rechtfertigen – aber wenn man weiß, was Hagedorn vielen Rathenowern angetan hatte, könne man die Stimmung und Wut nachvollziehen. Beides war Auslöser der Ereignisse.

Wolfram Bleis kennt die Geschichten der Hagedorn-Opfer. Quelle: Norbert Stein

Weinbergfriedhof Rathenow, Ehrenhain, im Jahr 1997. Die friedliche Revolution hat stattgefunden. Im Ehrenhain steht ein grauer Grabstein mit der Inschrift: „Menschen, ich hatte euch lieb — seid wachsam.” Darüber der Name „Wilhelm Hagedorn”. Karlheinz Schweitrieg, Nachfahre einer Familie, die in Rathenow durch Hagedorns Spitzeldienste viel Leid erfuhr, beantragte, den Stein vom Ehrenhain zu entfernen. Diese Debatte hätte man in Rathenow am liebsten nicht geführt. Es vergingen Jahre, viele Eingaben und Diskussionen in Stadtverordneten- und Kreistagssitzungen, ehe der Stein weggebracht wurde.

Immer darüber reden

Ein letzter Blick zurück: Russen und Volkspolizei hatten 1953 die Lage in Rathenow schnell im Griff. Ausgangssperre, eine Gerichtsverhandlung gegen zwei Demonstranten, ein Staatsbegräbnis für Wilhelm Hagedorn folgten. Die Stadt Rathenow geriet in den Fokus der DDR-Medien.

Das ist ein Stück Rathenower Stadtgeschichte. Kein rühmliches Kapitel. Und trotzdem sollte man auch im Jahr 2021 darüber reden.

