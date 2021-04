18. April 1944: Bomben über Barnewitz und Rathenow

Rathenow/Barnewitz/Linde

Es gibt sie noch – Zeitzeugen, die den Bombenangriff auf Rathenow am 18. April 1944 erlebt haben. Der Jahrestag ist am kommenden Sonntag. 77 Jahre ist es her, dass die Kriegshölle über Rathenow hereinbrach.

Am 18. April 1944 überquerten die Flugstaffeln das westliche Havelland. Wieder ertönten die Warnsirenen. Doch an diesem Tag kehrten einzelne Fliegerverbände mit dem Ziel Rathenow zurück. Mit den Arado-Werken im Heidefeld und dem Tetraethylblei-Werk in Gapel bei Döberitz gab es zwei unmittelbare Ziele im Umkreis der Stadt. In Gapel wurden einzelne Bereiche getroffen. Im Sterberegister von Premnitz wurde der Todesfall eines russischen Zwangsarbeiters vermerkt.

Im Heidefeld war neben dem Kesselhaus vor allem das Zwangsarbeiterlager getroffen worden. 14 Menschen aus Frankreich, Kroatien, Polen, Russland und Spanien verloren ihr Leben. Die Bomben fielen weit gestreut. Ab der Mögeliner Baumschule, über das Heidefeld und die Havel bis östlich des Wilhelminenhofs schlugen die Sprengkörper ein.

Noch mehr Flugzeuge

In der Baumschule und in Mögelin starben zwei Personen. Im Wald östlich von Böhne wurde der elfjährige Schüler Rudolf Walsleben durch Splitter schwer verletzt. Er starb noch am selben Tag.

Noch während die Bomben auf das Heidefeld fielen, steuerten weitere Bomber auf Rathenow zu. Diesmal wurden Teile der nördlichen Innenstadt bis zum Semliner Feld getroffen. Von den Haesler-Bauten am Friedrich-Ebert-Ring und Feierabendallee im Osten bis zur Potsdamer-Straße zog sich die Schneise. Ein Flügel der Jahnschule war getroffen worden, ebenso die Lutherkirche – die durch beherztes Eingreifen des Kirchendieners Röding gerettet wurde.

Dazu kleine Betriebe, wie die Tischlerei Blöbaum und die optische Fabrik „Müller & Söhne“. Allein dort starben 18 Menschen. Zudem wurden viele Wohngebäude zerstört oder beschädigt.

2018 erinnerte die Reformationskirchengemeinde Westhavelland an den Jahrestag des Bombenangriffes auf Barnewitz. Quelle: Norbert Stein

Auch in Barnewitz erinnert man sich noch an den 18. April. Wahrscheinlich, weil die Piloten Bombenlast loswerden wollten, ging hier die tödliche Fracht nieder.

Es dürften etwa 30 Bomber gewesen sein, die an jenem Tag gegen Mittag ihre Bomben abgeworfen hatten. Viele Häuser und die Kirche waren im Bombenhagel zerstört worden. Die Bomben rissen 26 Menschen in den Tod. Der 18. April 1944 ist ein Tag, der im Westhavelland nicht in Vergessenheit geraten darf. Auch deshalb haben Eugen Gliege und Rathenows Ehrenbürger Günter Thonke die Erinnerung in Wort und Bild festgehalten.

Besonderes Ereignis

Etwas mehr als ein Jahr später wird Linde zum Schauplatz einer anderen Geschichte, die so nur im Krieg passieren konnte. Versteckt auf dem Friedhof in Linde, das ist nur ein kleiner Weiler, ist eine Gedenktafel zu sehen. Im April 1945 hatten 34 Japaner, die vor den von Westen herannahenden Alliierten aus Paris geflohen waren, Unterschlupf in der Villa Linde gefunden. Drei Wochen blieben sie, unter ihnen einige Kinder, in dem Dorf, bevor sie am 26. April von russischen Soldaten mit Lastwagen abgeholt und nach Falkensee gebracht wurden. Und von dort über Warschau und Moskau schließlich in ihre Heimat gelangten.

Japanisches Grab in Linde. Quelle: Kniebeler, Markus

Anfang der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts meldeten sich zwei Japanerinnen. Sie hatten als Kinder der Gruppe angehört und wussten, dass die Asche ihres 1942 verstorbenen Vaters in Linde bestattet worden war. Um die Grabstelle ihres Vaters zu ehren, hatten sie den weiten Weg aus Fernost ins Havelland auf sich genommen und den Weg zum Friedhof zeigen lassen, um dort eine Gedenktafel aufzustellen. Diese Geschichte findet sich in den vielen Büchern, die zum Krieg geschrieben wurden, nicht wieder. April 1945 rückten die russischen Truppen in Rathenow ein. Gewehrsalven, Pulverdampf, die Geräusche des Krieges.

Zeitzeugen rufen darum zur Erinnerung auf. Und sie mahnen an: „Nie wieder Faschismus und nie wieder Krieg.“

Von Joachim Wilisch