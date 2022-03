Rathenow

103 Euro hat Britta Knudsen für ihre letzte Tankfüllung ausgegeben – 2,20 Euro für den Liter E 10. Der Blick auf den Preis an der Zapfsäule löst bei ihr – genau wie bei vielen anderen Havelländern – derzeit Frust und Wut aus. Das Auto nun häufiger stehen zu lassen, um zu sparen, ist für die Rathenowerin dennoch keine Option.

„Ich bin auf mein Auto/Motorrad angewiesen, denn mein Arbeitsplatz liegt auf dem Land. Ich finde es sowas von frech von unserer Regierung, solche Preise den Menschen hier draußen zuzumuten“, schreibt Britta Knudsen in der Facebook-Gruppe „Leben in Rathenow“ und bringt ihren Frust zum Ausdruck.

„Ich arbeite in Zwölf-Stunden-Schichten, da kann ich nur vor oder nach dem Dienst tanken oder wenn es noch reicht, am freien Tag hoffen, dass es mal preiswerter wird. Aber momentan steigt es ja fast täglich. Es ist so traurig, dass unsere Regierung völlig den Bezug zur Realität verloren hat“, so die Rathenowerin.

Nun müsse der Normalbürger entscheiden, ob er tankt, um zur Arbeit zu kommen, den Kühlschrank füllt, um satt zu werden oder ob er die Heizung laufen lässt, um nicht zu frieren. „Die Regierung sollte mal einen Monat von Sozialhilfe oder von einem normalen Durchschnittslohn leben lernen“, schlägt Britta Knudsen vor.

Görke fordert Mehrwertsteuersenkung

Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke (Die Linke) hat die Spritpreise zum Anlass genommen, um sich an die Regierung zu wenden. „Ich habe Finanzminister Lindner aufgefordert, schnell zu reagieren. Und zwar nicht wieder mit Entlastungen, die erst bei der nächsten Steuererklärung wirken, sondern mit Sofortmaßnahmen.“

Die schnellste Maßnahme liege laut Görke auf der Hand: Runter mit der Mehrwertsteuer auf Sprit und Energie. „19 Prozent Mehrwertsteuer sind bei diesen Preise längst nicht mehr zu rechtfertigen, zumal der Staatshaushalt seit Monaten von höheren Einnahmen in Milliardenhöhe profitiert.“

Lutz Pfeiffer sieht diesen Vorschlag kritisch. „Das Problem ist, dass bei einer Mehrwertsteuersenkung die Belastung für Unternehmen gleich bleibt. Und damit trifft der steigende Dieselpreis alle, denn die Unternehmen, besonders die kleinen, haben keine andere Wahl, als die gestiegenen Preise an die Kunden weiter zu geben. Große Konzerne können das abfangen, aber der kleine Laden um die Ecke nicht“, so Pfeiffer.

Auch Ralf Oehme glaubt nicht, dass eine Ersparnis an der Mehrwertsteuer deutlich genug wäre. „Wäre es nicht gut, an der höher ausfallenden Mineralölsteuer zu arbeiten?“, fragt der Milower.

Rathenower kannn sich die hohen Preise nicht erklären

Derweil überlegt Eberhard Rabe, wie es zu derart hohen Preisen kommen konnte. „Die heutige Benzinpreisentwicklung kann ich nicht nachvollziehen. Im Juli 2008 kostete, laut ,Neue Züricher Zeitung’ ein Barrel Rohöl 147 Dollar, während am 8. März 2022 nur 124,58 Dollar zu zahlen waren. Ein Liter Super kostete aber im Juli 2008, laut Rückblick im ,Stern’ vom 1. Februar 2010, nur 1,58 Euro und nicht wie heute 2,28 Euro“, schreibt Rabe.

Wenn man den Benzinpreis von 2008 ins Verhältnis zum heutigen Ölpreis setze, müsse ein Liter Super laut Rabe heute nur 1,33 Euro kosten. Ganz anders sehe es in Spanien aus. „Anfang März war ich in Santa Cruz. Dort zahlt man heute, auf einer Insel, circa einen Euro weniger als bei uns. Wo kommen die wesentlich höheren Preise her und warum kann man die Preisgestaltung nicht den EU-Nachbarländern anpassen?“, will Rabe wissen.

Benzinpreis – ein hausgemachtes Problem

Einen ganz anderen Aspekt bringt Jens Gericke in die Diskussion ein: „Angesichts zerbombter Städte in der Ukraine finde ich es fast schon zynisch, dass der gestiegene Spritpreis anscheinend der größte Aufreger ist. Dabei ist das Problem komplett hausgemacht. Schließlich haben es unsere letzten Regierungen versäumt, eine echte Energie- und Verkehrswende einzuleiten, um uns somit unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen.“

Bisher habe man lieber Autobahnen gebaut und Bahnstrecken stillgelegt, statt den Öffentlichen Nahverkehr und den Radverkehr zu fördern. Auch die Elektromobilität sei in den letzten Jahren immer wieder ausgebremst worden.

Animieren zum Sprit sparen

„Dass die EEG-Umlage durch die Ausnahmeregelungen für bestimmte Unternehmen fast komplett auf die Bevölkerung abgewälzt wurde, ist sicher ein Grund für den stockenden Ausbau der Erneuerbaren Energien und die hohen Energiepreise. Wind- und Sonnenenergie sind immerhin die am billigsten zu produzierenden Energien. Das und vieles mehr hat sicher zur jetzigen Situation beigetragen“, vermutet Jens Gericke.

Wie man Menschen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, nun entlasten kann, vermag er nicht zu sagen. „Eine generelle Steuersenkung auf Sprit, würde aber sich nicht zum Sprit sparen animieren, was ja eigentlich das Gebot der Stunde sein sollte.“

Von Christin Schmidt