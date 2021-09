20 Jahre ambulanter Hospizdienst im Havelland – Diese Frauen begleiten Sterbende

Rathenow

Sich mit dem eigenen Tod zu befassen, fällt vielen Menschen schwer. Es ist ein Thema, das die meisten gern weit von sich wegschieben. Ganz anders gehen die ehrenamtlichen Hospizhelfer des ambulanten Hospizdienstes im Havelland „Leben bis zuletzt“ damit um. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es den Dienst, die Trägerschaft hat von Beginn an das Diakonische Werk Havelland inne.

Martina Peuleke ist eine von insgesamt 45 Hospizhelfern im Havelland, die in ihrer Freizeit unheilbar Kranke und sterbende Menschen besuchen, ihnen Zeit, Mitgefühl und Aufmerksamkeit schenken. 2018 hatte die Rathenowerin ein Seminar für angehende Hospizhelfer absolviert. Seit 2019 begleitet sie einen schwerkranken Menschen – und tut das mit sehr viel Herzblut.

Den Weg zu diesem Ehrenamt fand Martina Peuleke in einer Phase der Einsamkeit. Sie beschäftigte sich mit dem Thema Tod und fand die Vorstellung, einsam zu sterben unerträglich. „Ich dachte damals, dass es sicher viele Menschen gibt, die diese Angst haben, die einsam und mit dem Tod konfrontiert sind. So entstand in mir der Wunsch, im Hospizdienst tätig zu sein. Ich wollte einfach für andere da sein“, sagt die 52-Jährige mit unerschütterlicher Selbstverständlichkeit.

Seit zwei Jahren spendet sie Trost, hört zu und unterstützt auch bei Fragen rund um das Thema Bestattung. Das dafür nötige Wissen habe sie im Seminar erworben. Das gebe ihr Sicherheit und sei auch für ihr eigenes Leben eine Bereicherung. Längst hat sie sich mit ihrer eigenen Bestattung auseinandergesetzt und alles geregelt. Ein Schritt, vor dem sich viele scheuen würden.

„Ich habe mich selbst kennengelernt“

Diesen Eindruck hat auch Martina Kunkel. Die pensionierte Lehrerin und langjährige Mitarbeiterin in der Suchtkrankenhilfe wollte ihren Ruhestand mit einem sinnvollen Ehrenamt bereichern und entschied sich 2019 für den Hospizdienst. „Ich bin zum Kurs gefahren und dachte, jetzt lerne ich, wie man Hospizhelferin wird, dabei lernte ich vor allem mich selbst kennen“, gesteht die Premnitzerin.

Inzwischen hat sie mehrere Menschen begleitet und weiß, für sie ist es genau das richtige Ehrenamt. „Wenn ein Menschen, der weiß, dass er stirbt – und das wissen alle – sich mir gegenüber öffnet und Dinge anvertraut, obwohl wir uns eigentlich nicht kennen, ist es für mich das höchste Maß an Wertschätzung und Vertrauen. Das berührt und motiviert mich“, sagt die 67-Jährige.

Ein Teil des Teams der ehrenamtlichen Hospizhelfer im Westhavelland mit Koordinatorin Bärbel Böer (5.v.l.). Quelle: Christin Schmidt

Sie will den Betroffenen und ihren Angehörigen Erleichterung verschaffen. Die Bedürfnisse des einzelnen zu sehen und zu spüren, das habe sie im Seminar für Hospizhelfer gelernt. Zudem würde sie dank der Gespräche und des Austauschs mit den anderen Ehrenamtlern immer wieder dazulernen.

So geht es auch Alexandra Rettig. Der Verlust ihr nahestehender Menschen löste in der Premnitzerin den Wunsch aus, für Sterbende da zu sein. Seit 2020 begleitet sie ehrenamtlich Menschen auf ihrem letzten Weg und findet in dieser Aufgabe Erfüllung.

„Wir schenken sterbenden Menschen Zeit. Wenn sie ein Bedürfnis haben – egal, ob es Nähe ist, weil sie einsam sind, oder einfach nur ein Gespräch, dann möchte ich für die Betroffenen da sein und sie wissen lassen, sie sind nicht allein“, betont die 41-Jährige.

Hospizhelfer werden Ehrenamtliche Hospizhelfer werden in einem Vorbereitungskurs von erfahrenen Referenten geschult und auf ihre spätere ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet. Ein neuer, kostenfreier Schulungskurs beginnt am 5. November. Wer Zeit, Mitgefühl und Zuwendung verschenken möchte und sich vorstellen kann, ehrenamtlich im Hospizdienst tätig zu werden, kann sich für den Kurs anmelden. Telefon: 03385/537728 oder per E-Mail: ahd@diakonie-hvl.de Am 7. Oktober findet dazu um 19 Uhr in den Räumen der Diakonie in der Rathenower Mittelstraße 8 eine Informationsveranstaltung statt.

Wie alle anderen Hospizhelfer sorgt auch sie dafür, dass sich Menschen in ihrem Umfeld mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Das Ehrenamt ist immer mal wieder Gesprächsthema, nicht selten würden Bekannte anfangs skeptisch reagieren.

Am Ende seien die meisten aber dankbar, weil die Gespräche ihnen das ungute Gefühl nehmen würden, das viele mit dem Thema Tod verbinden. „Für mich ist die Hospizarbeit eine Berufung und der Austausch mit den anderen Ehrenamtlern eine echte Bereicherung“, sagt Martina Peuleke. Sie hofft, dass es weiterhin Menschen gibt, die sich dieser Aufgabe stellen.

Von Christin Schmidt