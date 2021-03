22-Jähriger Rathenower beißt Polizisten

Rathenow

Ein Mann hat am Dienstag in Rathenow einen Polizisten in den Arm gebissen. Die Beamten Polizisten hatten während ihrer Streifentätigkeit gegen 0.25 Uhr einen lautstarken Beziehungsstreit auf offener Straße zwischen einem Mann und einer Frau gehört. Da der Mann die Frau offenbar nicht in Ruhe lassen wollte, sprachen ihn die Beamten an und forderten ihn auf, nach Hause zu gehen.

Da der Mann sich jedoch unkooperativ verhielt und vehement weigerte, seine Personalien anzugeben, sollte er nach Ausweispapieren durchsucht werden. Hierbei schlug er um sich und versuchte zu flüchten, was die Polizisten aber verhinderten. Bei dem Versuch, den aufgebrachten Mann zu fixieren, trat er um sich und biss einen Polizisten in den Arm, der dadurch leicht verletzt wurde, aber dienstfähig blieb.

Der 22-Jährige setzte sich weiter so massiv zur Wehr, dass er erst nach Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht und fixiert wurde. Er kam schließlich ins Gewahrsam und wurde dort ärztlich versorgt. Da der Mann offenbar unter gesundheitlichen Problemen leidet, brachten ihn die Polizisten im Anschluss in eine Fachklinik. Es wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von MAZonline