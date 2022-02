23 Wahllokale, 178 Helfer: Ausblick auf die Rathenower Bürgermeisterwahl

Rathenow

Der Rathenower Bürgermeisterwahlkampf nimmt Fahrt auf. Das erkennt man an den Plakaten mit den Konterfeis der Bewerber, die sich in der Stadt von Tag zu Tag vermehren; das erkennt man an den Bewerbern selbst, die zweieinhalb Wochen vor der Wahl die Schlagzahl erhöhen und nicht nur beim Wochenmarkt für sich und ihre Programme werben.

Auch im Rathaus sind die Vorbereitungen auf den Urnengang am 6. März in vollem Gange. Als Wahlleiter fungiert zum ersten Mal Bürgeramtsleiter Reinbern Erben. Hauptamtsleiter Jörg Zietemann, der bei den vergangenen Wahlen mit diesem Amt betraut war, steht nicht mehr zur Verfügung, weil er bekanntlich selber als Kandidat auf den Wahlzetteln steht. Aber seine langjährige Stellvertreterin Bianca Eichler ist – in derselben Funktion – noch mit von der Partie.

Weniger Wahlberechtigte als 2018

Wahlberechtigt sind am 6. März 20 511 Rathenower (Stand 14. Februar 2022). Das sind 211 weniger, als bei der letzten Rathenower Bürgermeisterwahl im März des Jahres 2018.

Die Stimmen können am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr in insgesamt 23 Wahllokalen abgegeben werden. Jeder der fünf Rathenower Ortsteile verfügt über ein eigenes Wahllokal. Die 18 restlichen Lokale verteilen sich über das Gebiet der Kernstadt. „Alle Wahllokale befinden sich an denselben Orten, an denen zur Bundestagswahl 2021 die Stimmen abgegeben werden konnten“, sagt Reinbern Erben. „Es gibt keine Veränderung.“

Reinbern Erben, Bürgeramtsleiter der Stadt Rathenow, wird die Wahl leiten. Quelle: Markus Kniebeler

Neben der Stimmabgabe am Wahltag im Wahllokal gibt es natürlich auch die Möglichkeit, per Briefwahl abzustimmen. „Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist noch bis zum 2. März, 16 Uhr möglich, bei Selbstabholung im Wahlamt sogar bis zum 4. März 18 Uhr“, sagt Rathenows Pressesprecherin Anne Kießling. Im Ausnahmefall, etwa bei plötzlicher Erkrankung, könnten Wahlscheine noch bis zum Wahltag (6. März) um 15 Uhr beantragt werden.

176 Wahlhelfer im Einsatz

Jedes der 23 Wahllokale wird mit einem Team aus sechs ehrenamtlichen Helfern besetzt sein. Dazu kommen die sechs Briefwahlvorstände, die ebenfalls mit je sechs Ehrenamtlern besetzt sind. „Wir haben alle Stellen besetzt“, sagt Erben. Auch eine kleine Reservemannschaft habe man bereits rekrutiert. Allerdings seien Freiwillige jederzeit willkommen. Denn vor allem wegen der Coronapandemie könne es zu kurzfristigen Ausfällen kommen (Infos und Bewerbungen unter 03385/596140).

Das Autohaus Klaus & Krohnen im Falkenweg, Wahllokal im Wahlbezirk 1, ist nach der Premiere bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Ort der Stimmabgabe. Quelle: Markus Kniebeler

Das Corona-Thema wird die Bürgermeisterwahl ohnehin bestimmen. Denn wie bei der Bundestagswahl im September des vergangenen Jahres müssen bei der Stimmabgabe die aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen gemäß der gültigen Eindämmungsverordnung befolgt werden.

Momentan bedeutet das, dass die Zahl der Wähler, die sich gleichzeitig in einem Wahllokal aufhalten dürfen, begrenzt wird. Außerdem werden die Bürger verpflichtet, beim Betreten des Wahllokals eine FFP2-Maske zu tragen. Der Impfstatus muss dagegen nicht vorgelegt werden.

Wähler müssen FFP-Masken tragen

Auch die Vorlage eines aktuellen Negativ-Tests ist nicht erforderlich. Die Mitglieder der Wahlteams werden nach Auskunft Erbens dafür sorgen, dass die Wahllokale regelmäßig gelüftet werden. „Wenn möglich, sollen die Wähler eigene Kugelschreiber mitbringen, um ihr Kreuz zu machen“, teilt der Wahlleiter noch mit.

Die Auszählung der Stimmen dürfte – im Vergleich etwa zur Kommunalwahl 2019, als auf dem Wahlzettel rund 120 Kandidaten standen – eine relative komplikationslose Angelegenheit werden. Reinbern Erben rechnet damit, dass schon zwischen 19 und 19.30 Uhr feststeht, welche Kandidaten die meisten Stimmen erhalte=n haben.

Von Markus Kniebeler