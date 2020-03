25 Jahre Kreisbauernverband: Die Sorgen werden größer

Ribbeck

Milchpreise, Pflanzenschutz, Düngeverordnung und Kappungsgrenzen – vier Themen, die am Freitagabend im MAFZ in Paaren im Glien vor der eigentlichen Feier zum 25. Geburtstag des Kreisbauernverbandes Havelland in der Mitgliederversammlung eine Rolle spielen werden. „Wir haben genug Sorgenkinder“, sagt Dirk Peters, der den Verband als Vorsitzender anführt. „Für unsere Betriebe stehen in der nächsten Zeit Entscheidungen an, bei denen es um die Existenz geht“, unterstreicht der Nauener Landwirt.

Gewaltiger Wandel in der Landwirtschaft

Als Dirk Peters den ehrenamtlichen Vorsitz des Kreisbauernverbandes im März 2015 von seinem Vorgänger Udo Folgart übernahm, hatte der ihm mit auf den Weg gegeben: „Du musst nur fünf oder sechs Termine im Jahr wahrnehmen. Mehr sind es nicht.“ Heute weiß Peters, dass das nicht so ganz stimmt. „Ich habe bei 50 aufgehört zu zählen“, sagt er. Ohne die Unterstützung seiner Tochter Stefanie Peters könnte er den eigenen Betrieb – die Agro-Farm in Neukammer mit 24 Mitarbeitern – gar nicht mehr führen.

In der Landwirtschaft habe sich in den letzten Jahren ein gewaltiger Wandel vollzogen. Auch im Havelland. Udo Folgart nennt Fakten: „Der Tierbestand im Landkreis hat sich im Zeitraum von 1991 bis heute etwa halbiert.“ Besonders krass ist es bei den Schweinen. Im Osthavelland gibt es keinen einzigen Betrieb mehr, im Westhavelland noch zwei. „2007 hatten wir im Kreis 6500 Schweine, heute sind es 3200.“ Die Zahl der Schafe sank von 9000 (2007) auf jetzt 2500.

Kampf um neue Mitglieder

„Als wir 1995 die Fusion der Bauernverbände Nauen und Rathenow zum Kreisbauernverband Havelland vollzogen haben, ging es nach der Kennenlern- und Beschnupperphase erstmal darum, die förderfähige landwirtschaftliche Fläche im Kreis zu ermitteln und diese bestätigen zu lassen, um an EU-Fördermittel zu kommen. Wir mussten zudem eine Organisation werden, die Sprachrohr der Landwirte gegenüber der Politik ist. Und dass alles zunächst ohne Internet und Smartphone“, erinnert sich Folgart.

Vieles sei gelungen, einiges auch nicht. Die Mitgliederzahl zu erhöhen, sei nicht so einfach, denn viele Landwirte hätten ja aus der DDR-Zeit nicht so gute Erfahrungen mit Verbänden oder Vereinen gemacht, wollten sich erstmal nicht organisieren“, so Udo Folgart.

Schulterschluss mit Landesverband und Deutschen Bauernverband

1995 hatten die Mitglieder des Kreisbauernverbandes knapp 70 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Landkreis inne, heute sind es etwa 60 Prozent. „Wir wünschen uns einen Zuwachs, auch von Ökolandwirten oder Gemüsebauern, führen dazu viele Gespräche mit Landwirten“, sagt Dirk Peters. Denn: „Je mehr Mitglieder, umso stärker ist der Verband und umso weniger Mitgliedsbeitrag muss jeder einzelne zahlen.“ Aus Sicht von Dirk Peters ist eine der wichtigsten Aufgaben des Kreisbauernverbandes, den Schulterschluss mit Landesbauernverband und dem Deutschen Bauernverband aufrecht zu erhalten und weiter zu verstetigen, damit die große Politik nicht an den Landwirten vorbei gemacht werde, „so wie es jetzt bei der Düngeverordnung und beim Pflanzenschutz geschehen ist. Wenn jetzt das Thema Kappungsgrenzen wieder aufgemacht wird und die großen Betriebe im Osten Deutschlands bei der EU-Förderung diverse Kürzungen hinnehmen müssen, werden sich einige landwirtschaftliche Betreibe verabschieden“, befürchtet Peters.

Es sei heute ein ewiger Kampf der Landwirte ums Überleben. Sichtbar werde das unter anderem beim Milchpreis.

Demo wegen zu geringer Milchpreise 2015 in Nauen. Quelle: Tanja M. Marotzke

„Von den derzeit 33 Cent pro Liter kann ein Milchviehbetrieb nicht leben, geschweige denn investieren in neue Technik oder Stallanlagen. Die Betriebe halten sich über Wasser mit den zurückgelegten Reserven“, weiß Peters.

Guter Draht zur Kreisverwaltung

Der Kreisbauernverband müsse auch weiterhin dafür kämpfen, bessere Rahmenbedingen für die Arbeit der Landwirte im Havelland zu erreichen. Dabei sei ein Miteinander mit dem Landwirtschaftsamt der Kreisverwaltung unverzichtbar. „Das funktioniert seit Jahren sehr gut, auch dank des Wirkens der ehemaligen Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Erhard Lücke und seines Nachfolgers Johannes Funke“, weiß Dirk Peters und mahnt: „Der Draht zur Praxis darf nicht dem Generationswechsel in den Verwaltungen zum Opfer fallen.“

Johannes Funke (r.) löste Erhard Lücke als Geschäftsführer des Verbandes ab. Quelle: Andreas Kaatz

Und Udo Folgart ergänzt: „Der Kreisbauernverband ist Ansprechpartner für alle Fragen des ländlichen Raumes.“ Aber diese Anerkennung sei ihm nicht in die Wiege gelegt worden. „Wir alle, ob Geschäftsführer, Vorsitzender, Vorstandsmitglieder und Sekretärin, haben dafür hart kämpfen müssen.“ Aus seiner Sicht sei es besonders wichtig gewesen, von Anfang an großen Wert auf die Mitarbeit in den kommunalen Parlamenten gelegt zu haben. „Ob als Bauernbündnis oder als Ländliche Wählergemeinschaft Nauen, wir haben uns eingebracht und werden das auch weiter tun.“

