Rathenow

Als gegen 18.45 Uhr die Rathenower Feuerwehr alarmiert wurde, da war der Mann aus Afghanistan wahrscheinlich bereits tot. Mit einem Freund hatte er sich am Havelufer unweit der Weinbergbrücke aufgehalten und war irgendwann zur Abkühlung ins Wasser gegangen. Nach derzeitigem Stand der Dinge hatte er plötzlich den Boden unter den Füßen verloren und war, weil er nicht schwimmen konnte, in Panik geraten.

Freund konnte nicht helfen

Der Freund am Ufer musste das Drama hilflos mit ansehen – auch er kann nicht schwimmen. In seiner Not hielte er ein Auto an, das auf dem Havelweg unterwegs war. Während die Frau den Notruf absetzte, sprang ihr Mann ins Wasser und suchte nach dem Vermissten, der da aber bereits untergegangen war.

Gegen 19.30 wurde der Tote aus dem Wasser geborgen. Quelle: Kay Harzmann

Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rathenow und Semlin sowie vier Mitglieder der havelländischen Taucherstaffel suchten nach dem Ertrunkenen. Nach Auskunft von Stadtbrandmeister Jörg Eichmann, der den Einsatz leiteten, fanden die Taucher die leblose Person gegen 19.30 Uhr unter Wasser. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Die genauen Hintergründe des Geschehens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Von Markus Kniebeler