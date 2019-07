Rathenow

Wer sich selbst nicht ansehen mag, der wird künftig in der Rathenower Schwimmhalle ein Problem haben. Denn im Flur, der zu den Umkleiden und zum Saunabereich führt, hängt seit einigen Tagen ein über fünf Quadratmeter großer Spiegel. Und an dem muss jeder vorbei.

Der Spiegel ist die auffälligste Neuerung in der Halle. Seit dem Beginn der Ferien läuft die Sanierung des Flurbereichs.

50000 Euro investiert

Rund 50000 Euro investiert die Rathenower Wärmeversorgung GmbH, von der die Schwimmhalle betrieben wird, in die Aufhübschung des Flurbereichs.

Und obwohl die Arbeiten voraussichtlich noch bis Ende der Ferien andauern, kann man schon gut erkennen, was sich verändern wird.

Neben dem Spiegel fallen die drei Meter großen Platten aus Feinsteinzeug ins Auge, mit denen die Wände bis zu einer Höhe von 1,50 Metern verkleidet wurden. Das dezente Grau des Steins sorgt nicht nur für einen eleganten Chic.

Elegant und praktisch

Die steinerne Verkleidung hat auch praktische Vorteile. „Der Stein lässt sich ohne Probleme reinigen“, sagt Günter Rall, Geschäftsführer der Wärmeversorgung GmbH.

Bislang musste der Flur einmal jährlich gestrichen werden. Vor allem im unteren Bereich, wo die Menschen sich anlehnen und abstützen, war die Wand regelmäßig verschmutzt. Nun genügt ein Eimer mit warmem Wasser und Reinigungsmittel, um den Schmutz von der Steinwand zu waschen.

Neben dem ausladenden Spiegel werden – auf jeder Seite eine – in den kommenden Wochen zwei drei Meter lange, geflieste Sitzbänke installiert.

Fünf neue Föhne

Vor dem Spiegel wird es fünf Plätze geben, an denen die Hallennutzer sich die Haare trocknen können. Weitere Neuerung: Die Nutzung der fünf Föhne kostet nichts – in der Vergangenheit mussten 20 Cent in das Trocknen der Haare investiert werden.

Fünf neue Föhne wird es geben. Quelle: privat

Die Wände über der Steinverkleidung werden neu gestaltet. In einer Wischtechnik, die mit dem in den vergangenen Jahren neu gestalteten Saunabereich harmoniert.

„Es geht uns darum, den Eingangsbereich in die Halle optisch aufzuwerten“, sagt Günter Rall. Nach rund 20 Jahren sei das an der Zeit gewesen.

Drei Wochen Grundreinigung

Neben dieser Sanierung wurde, wie in jeden Sommerferien, die Halle einer Komplettreinigung unterzogen. Das ist auch der Grund dafür, dass der Schwimm- und Saunabetrieb in den ersten drei Ferienwochen ruhte. „Sämtliche Becken sind geleert und gesäubert worden. Schadhafte Silikonfugen wurden erneuert“, sagt Rall.

Was in einem Satz zusammengefasst ist, hat es in sich. Um etwa das rund 600 Kubikmeter große Hauptbecken mit Wasser zu füllen, braucht es rund 13 Stunden. Und dann dauert es noch einmal 24 Stunden, bis das Wasser von 14 auf 27 Grad hochgeheizt ist.

Doch nicht nur die Becken wurden gereinigt. Sämtliche Armaturen in den Duschräumen wurden abmontiert, gereinigt, geprüft und – wenn nötig – ersetzt.

In jedem Jahr werden alle Becken einer Grundreinigung unterzogen. Quelle: Markus Kniebeler

Außerdem bekamen alle Holzwände im Saunabereich einen neuen Schliff. Um das alles in der dreiwöchigen Schließzeit zu schaffen, wurde auch an den Wochenenden gearbeitet. Am Ende hatten die Akteure das Programm punktgenau abgearbeitet, sodass die Halle am vergangenen Montag wieder geöffnet werden konnte.

Öffnungszeiten noch eingeschränkt

Allerdings sind die Öffnungszeiten bis zum Ende der Sommerferien noch eingeschränkt. Von montags bis freitags sind Halle und Sauna von 14-20 Uhr geöffnet. An den Wochenenden ruht der Betrieb. Ab dem 5. August ist die Halle dann wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Übrigens konnte sich der Zuspruch am ersten Öffnungstag nach der dreiwöchigen Schließzeit sehen lassen. 121 zahlende Gäste wurden registriert – 100 in der Schwimmhalle, 21 im Saunabereich. Was zeigt, dass ein Hallenbad auch im Sommer seine Fans hat.

Von Markus Kniebeler