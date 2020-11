51-Jährige bei Auffahrunfall in Rathenow leicht verletzt

Rathenow

Eine 51-jährige Havelländerin ist am Samstagvormittag auf der B 188 leicht verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem PKW Fiat nach rechts auf die L96 in Richtung Rathenow einbiegen. Da sie anderen Fahrzeugen Vorfahrt gewähren musste, hielt sie an. Dies bemerkte ein nachfolgender Citroen-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf.

Der 32-Jährige aus Sachsen-Anhalt blieb unverletzt, die Fiat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Von MAZ