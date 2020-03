Vogelkirschen am Straßenrand

Rathenow

Unbeeindruckt von der Corona-Krise –aber natürlich unter Beachtung der gebotenen Sicherheitsvorgaben – haben Landschaftsbauer in der vergangenen Woche Bäume auf der westlichen Seite der L 96 zwischen dem Kreisverkehr in Rathenow-West und Steckelsdorf gepflanzt.

Farbenprächtiges Blütenkleid

In den Boden gekommen sind 60 Vogelkirschen. Im Frühjahr werden diese die Passanten mit einem farbenprächtigen Blütenkleid erfreuen. „Ich bin sehr froh, dass wir dieses Vorhaben endlich umgesetzt haben“, sagt Karsten Ziehm, der Leiter der Rathenower Straßenmeisterei. „Das war keine leichte Geburt.“

Ärger über Baumfällungen

Tatsächlich wird von Bürgern der Region schon seit langem gefordert, auf dem besagten Straßenstück den Alleecharakter früherer Zeiten wiederherzustellen. Vor einiger Zeit waren die Apfelbäume auf der Ostseite gefällt worden. Als im vergangenen Jahr auch auf der Westseite die Bäume fielen, erregte das den Unmut vieler. Corrado Gursch, Ortsvorsteher von Steckelsdorf, hatte fast täglich mit Anwohnern zu tun, die forderten, die Allee wieder zu erneuern.

60 Vogelkirschen werden im Frühling mit ihrer Blüte für satte Farben sorgen. Quelle: Markus Kniebeler

So einfach war das allerdings nicht. „Wir haben einige Verhandlungen führen müssen“, sagt Karsten Ziehm. Schließlich habe sich die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), der die Flächen auf der westlichen Straßenseite gehören, bereit erklärt, dem Landesbetrieb Straßenwesen einen Randstreifen zu verkaufen. Und auch der Pächter der Fläche, die Agrargenossenschaft Böhne, war einverstanden, dass der Ackerstreifen mit Bäumen bepflanzt wird.

Bewährter Alleebaum

„Die Vogelkirsche haben wir ausgewählt, weil sie sich als Alleebaum bewährt hat“, sagt Ziehm. Sie sei pflegeleicht, robust, nicht zu ausladend und beeindrucke den Betrachter mit ihrer wunderschönen Blüte. Die Straßenmeisterei habe mit dem Baum nur gute Erfahrungen gemacht.

So schön der Anblick künftig sein wird – den wahren Alleecharakter mit Bäumen an beiden Straßenseiten wird es an der L 96 nicht gegen. Denn trotz vereinter Anstrengungen ist es nicht gelungen, die Eigentümer der Flächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite dazu bewegen, einen Streifen Land für die Baumpflanzungen abzutreten.

Nicht nur Vertreter des Landesbetriebs Straßenwesen, sondern auch Lokalpolitiker aus Steckelsdorf hatten sich bei den Verhandlungen die Zähne ausgebissen. So werden künftig nur auf einer Seite Bäume stehen. Besser als gar keine.

Von Markus Kniebeler