Rathenow

Mitarbeiter des Hauptzollamtes Potsdam beobachteten bereits am vergangenen Donnerstag ein verdächtiges Fahrzeug, in der Nähe eines bekannten Verkaufsplatzes für illegale Zigaretten in Rathenow. Wie der Pressesprecher der Zollbehörde Potsdam, Martin Dittmar, mitteilte, solle das Fahrzeug kontrolliert werden.

Ein Fluchtversuch

Als die Zöllner das Fahrzeug untersuchen wollten, versuchte der 34-jährige Fahrer zunächst zu flüchten, was die Beamten jedoch verhindern konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Zöllner knapp 88 000 Schmuggelzigaretten ohne Steuerzeichen.

Weitere Ermittlungen

Die Beamten stellten die Zigaretten sicher und verhinderten so einen Steuerschaden von etwa 16 700 Euro. Das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Größter Erfolg

„Es handelt sich hierbei um einen der größten Aufgriffe an Schmuggelzigaretten, die wir dieses Jahr in Rathenow hatten“, so Martin Dittmar in seiner Erklärung.

Regelmäßige Kontrollen

Zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels führt das Hauptzollamt Potsdam regelmäßige Kontrollen durch. Die Zöllner kontrollieren hierbei primär die mutmaßlichen Händler und Kuriere. Im vergangenen Jahr entdeckten Beamte des Hauptzollamtes Potsdam mehr als 3,2 Millionen Schmuggelzigaretten und verhinderten einen Steuerschaden von weit über 600 000 Euro.

Von MAZonline