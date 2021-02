Rathenow

Mit dem Slogan „Rathenow auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt“ wurde im März 2020 eingeladen, um alle Verkehrsteilnehmer, sowie politische Entscheidungsträger zusammenzubringen. Ziel war es, über eine neue, künftige Verkehrsinfrastruktur zu diskutieren, die den steigenden Radverkehr für Einwohner wie für Touristen, aber genauso die Interessen aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigt.

Gerade in den vergangenen drei Jahren stehen Radfahrer-Interessen stärker in der öffentlichen Diskussion. Maßgeblich mitgewirkt haben auch Roland Schaette und Jens Gericke. Jetzt gründeten die zwei engagierten Radbegeisterten eine Rathenower Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Ansprechpartner für alle Radfans im Westhavelland.

ADFC-Mitglieder Roland Schaette und Jens Gericke (re.) gründeten jetzt eine Rathenower Ortsgruppe. Quelle: Uwe Hoffmann

27 ADFC-Mitglieder im Westhavelland

„Im Westhavelland gibt es 27 ADFC-Mitglieder. Der Wille, eine eigene Ortsgruppe zu gründen, besteht schon seit zwei Jahren. Die Gründung fand nun online statt. Als Gäste nahmen beide Sprecher der Falkenseer Ortsgruppe sowie der Landesvorsitzende des ADFC Brandenburg, Stefan Overkamp, teil“, erzählt Schaette, 2. Ortsgruppen-Sprecher.

Roland Schaette (43) kommt aus Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen. Nach zwölf Jahren in Berlin und fünf Jahren in London zog er 2013 mit seiner aus Frau in deren Heimatstadt Rathenow.

Der gebürtige Rathenower und ehemalige Kfz-Mechaniker Jens Gericke (43) lebte 15 Jahre in Berlin und zog vor sechs Jahren in seine Heimatstadt zurück. Mit ihren Erfahrungen als Radbegeisterte und Auto-Fahrer in Großstädten sowie als Familienväter von Kindern im Kita- und Grundschulalter wollen sie Rathenow und die Region fahrradfreundlicher gestalten.

Landesverband ist begeistert

„Innerhalb Rathenows kann man grundsätzlich alle Wege mit dem Rad erreichen. Rad-Ausflüge in die Umgebung bieten viel Entspannung und Erlebnisreiches. Aber wenn man mehr Menschen dazu bewegen möchte, öfter das Rad zu benutzen, müssen auch einladende Angebote, etwa bei der Infrastruktur, vorhanden sein. Das beginnt auch mit einer sinnvollen Ausweisung und Beschilderung von Radwegen“, so der 1. Ortsgruppen-Sprecher Gericke. „Sichere Schulradwege sind uns ein Anliegen. Zunächst möchten wir Verbesserungen für den Radverkehr erreichen, die man kurzfristig und ohne hohe finanzielle Mittel umsetzen kann. Mit genügend Aktiven könnte man auch eine Rad-Selbsthilfewerkstatt initiieren.“ Ein größeres Ziel sei ein Radverkehrskonzept für Rathenow, wie es gerade in Falkensee umgesetzt werde, sagt Gericke. Grundlage kann da auch das in Rathenow existierende Klimakonzept, mit Förderung des Radverkehrs, sein. „Dazu brauchen wir die Hilfe der Radfahrenden der Region.“

ADFC-Landessprecher Overkamp freut sich: „In Ostdeutschland ist der Brandenburger ADFC-Landesverband mit 3 185 Mitgliedern nach Sachsen der zweitgrößte. Ortsgruppen gibt es aber vor allem im Berliner Speckgürtel und in größeren Städten, wie Brandenburg/Havel. Eine organisierte Vertretung der Interessen der Radfahrer in den ländlichen Regionen ist schwierig. Da gehört die Rathenower Ortsgruppe jetzt zu den Vorreitern.“ Der Teltower radelte im Sommer 2020 auf dem Havel- und Elberadweg auch durch Rathenow. „Eine tolle Region und schöne Stadt. Aber bei Infrastruktur und Ausschilderung hat Rathenow noch Reserven.“

Interessen des gesamten Havelland im Blick

Mit der Gründung des Landesverbandes 1992 in Milow, durch den bereits seit 1990 existierenden ADFC Potsdam wird das Westhavelland zur Brandenburger „Keimzelle“. 2010 folgt Falkensee als Ortsverband Osthavelland mit heute 245 Mitgliedern und allein über 170 in Falkensee. Ihre beiden Sprecher Uwe Kaufmann und Martin Eiselt wirken als Stadtverordneter und sachkundiger Einwohner bei der Verkehrspolitik der Stadt und im Landkreis mit.

„Wir freuen uns über die zweite Ortsgruppe im Havelland und werden gemeinsam für den Landkreis agieren können“, so Kaufmann. „Ende 2019 gab die Stadt Falkensee die Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts in Auftrag. Dessen Entwurf wurde im Oktober 2020 im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Nach öffentlicher Diskussion unter Beteiligung des ADFC soll es im Sommer beschlossen werden.“ Beide Ortsgruppen bilden den Havelländer ADFC-Kreisverband, an den sich unter havelland@brandenburg.adfc.de alle Bürger wenden können. Kontakt zur Rathenower Ortsgruppe unter rathenow@brandenburg.adfc.de.

Von Uwe Hoffmann