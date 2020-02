Peter Wilke (2. von rechts), Geschäftsführer der AG Hohennauen, und Jana Brandstäter, Projektleiterin „Unterricht in der Praxis“ der Oberschule Rathenow, mit Tim Tietsche, der in der AG Landwirt lernt, und der Achtklässlerin Lea Postler, die zum Praxisunterricht in die AG kommt. Quelle: Norbert Stein