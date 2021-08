Rathenow/Steckelsdorf

Am Mittwoch besuchten die Vorstandsvorsitzende der AWO-Ortsgruppe Rathenow, Christiane Thielke, und die Leiterin der AWO-Begegnungsstätte in Rathenow, Gerlinde Frei, die Kinder und Erzieher der AWO-Kita Seesternchen in Steckelsdorf. Als Überraschung hatten die beiden Frauen einen Scheck in Höhe von 144,30 Euro dabei.

Das Geld ist ein Erlös, der durch Spenden beim Sommerfest der AWO-Begegnungsstätte eingesammelt worden war. „Ein Teil der Spenden kam aus dem Erlös der Tombola. Der zweite Teil kommt von unserem Strickbasar, bei dem wir Strickwaren gegen Spenden abgaben“, so Gerlinde Frei.

Gerlinde Frei und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Conny Doerfling haben seit Beginn der Pandemie ordentlich viele gestrickt. Die Wolle, die sie dazu benötigten, war noch vom großen Schal, den der Verein zum 100. AWO-Geburtstag gestrickt hatte, übrig geblieben. Die Strickwaren wurden dann beim Sommerfest der Begegnungsstätte gegen Spenden abgegeben.

Schon bei der Ankunft freuten sich die Kinder und Erzieher der Kita Seesternchen auf die beiden Besucherinnen. Die hatten nicht nur den Scheck dabei. Auch die Vorstandsvorsitzende des AWO-Ortsvereins Rathenow ist eine leidenschaftliche Strickerin.

„Ich stricke mit meiner Tochter zusammen zu Hause sehr viel. Der größte Teil von dem, was wir stricken, sind Puppen und Puppenkleider. Die Puppen sind auch kleinkindgerecht. An ihnen ist alles aus Wolle“, erzählt Christiane Thielke.

„Wir haben uns entschlossen, den Erlös an unsere Kita in Steckelsdorf zu geben. Die Kitakinder haben es sich verdient. Wenn uns nicht gerade Corona einen Strich durch die Rechnung macht, begeistern sie auch immer unsere Senioren und Seniorinnen bei Veranstaltungen mit einem Programm. Dabei haben die Kinder genauso viel Spaß wie unsere Mitglieder“, so Christiane Thielke.

Neben den Strickpuppen hat Christiane Thielke auch noch einen kleinen Puppenschrank voll mit Puppensachen mitgebracht. Die Kinder scharrten sich gleich um das Geschenk und freuten sich sehr. Kitaleiterin Martina Heinitz bedankte sich bei Gerlinde Frei und Christiane Thielke.

„Wir freuen uns sehr, dass ihr an uns gedacht habt. Wenn alle Erzieher da sind, setzen wir uns mit den Kindern zusammen und entscheiden, was wir mit dem Geld machen. Die Kinder haben da ja auch schon einige Wünsche. Dann schauen wir, was davon machbar ist“, so die Kitaleiterin Martina Heinitz.

Insgesamt werden 38 Kinder in der Kita Seesternchen betreut. Der Steckelsdorfer Kindergarten wurde 2005 von der AWO in Trägerschaft übernommen. Von 2013 bis 2015 wurde die Kita um- und ausgebaut.

„Im Innenbereich wurde alles herausgerissen und neu gemacht. Außerdem wurde noch angebaut. So konnte die Anzahl der Kitaplätze von 32 auf 38 erhöht werden“, erzählt Martina Heinitz und führt die beiden Gäste durch die Räumlichkeiten.

Neben den schönen und hellen Räumlichkeiten hat eine Sache Gerlinde Gerline Frei und Christiane Thielke begeistert. Es gibt eine Köchin in der Kita, die das Essen selbst zubereitet.

„Unsere Kinder brauchen kein Essen mit in die Kita zu bringen. Unsere Köchin bereitet das alles zu. Egal ob Frühstück, Mittag oder Vesper – bei uns kommt alles ganz frisch auf den Tisch. Manchmal bringen die Eltern auch etwas aus ihren Gärten mit“, so Martina Heinitz.

Die Kapazität der Kita ist ausgelastet. Alle 38 Plätze sind besetzt. Das wird nach Aussage der Kitaleiterin auch in den kommenden Jahren so sein.

Eines stört die Erzieherinnen und Kindern dann aber doch. „Wir können keine Veranstaltungen machen. Auch Kulturprogramme, wie wir sie bei der AWO mit den Kindern einstudiert haben, fallen ins Wasser“, so Martina Heinitz.

Für Gerlinde Frei und Christiane Thielke ist das nicht unbekannt. Die Begegnungsstätte konnte auch erst ab dem 14. Juni wieder öffnen.

„Das pendelt sich erst so langsam wieder ein. Auch wir sind voller Hoffnung und planen schon ein Halloween-Fest und eine Weihnachtsfeier. Dazu sind die Kitakinder gern wieder eingeladen. Wenn es möglich ist“, so Gerlinde Frei.

